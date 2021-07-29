内村航平后继有人 桥本大辉首夺奥运个人全能桂冠

（东京综合电）东京奥运体操男子个人全能决赛昨晚（7月28日）在有明竞技场展开激战，日本19岁健儿桥本大辉首夺奥运桂冠，中国选手肖若腾摘银，以俄罗斯奥委会名义参赛的尼基塔·纳戈尔内收获铜牌。

虽然本届个人全能项目少了日本“体操王子”内村航平，但日本队派出的两名年轻选手，18岁的北園丈琉和桥本大辉，让日本体操运动看到了新的希望。

在资格赛中，桥本大辉收获的完成分高出预期，以第一名身份晋级，成为备受看好的金牌争夺者。虽然昨晚他在跳马项目中出现失误，但依旧获得了14.700的高分。凭借在最后一项单杠中取得14.933的全场最高分，桥本大辉成功反超肖若腾，最终以86.465分的总成绩赢得个人全能冠军。

25岁的肖若腾在资格赛中以第三名身份晋级决赛，昨晚他发挥稳健，在完成自由操、鞍马和吊环三项比赛后，排名来到了第一的位置。而队友孙炜也成功反超桥本大辉，排名第二。

在接下来的跳马和双杠项目中，肖若腾同样表现不俗，分别取得14.700分和15.366分，以73.999分的总积分依旧排名第一。纳戈尔内以73.665分排名第二，桥本大辉以73.532分排名第三。

最后一个项目单杠，肖若腾表现稳健，取得14.066分，但桥本大辉青出于蓝，取得14.933分，成功反超总积分，拿下首枚奥运男子个人全能金牌。