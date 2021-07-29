于梦雨 你的身姿比奖牌还珍贵

“其实来到这次奥运，一场场走，比赛当中我没有留下任何遗憾。可能因为我进到前四名了，大家对我的期待非常高了，离奖牌非常近了，我自己可能也这么认为的，可惜我没有把这枚奖牌带回新加坡……”

混合采访区里，于梦雨顿了顿再说：“因为马上就是国庆了，这可能是给新加坡国庆的最大礼物，但很遗憾，我没有带回去。但我确实是做到了全力以赴。我没有在比赛过程中留下任何遗憾。”

不留遗憾，是新加坡乒乓球女单选手于梦雨一直强调的，出发前如此，结束单打项目后亦然。

奥林匹克运动会之殿堂，奖牌并不是唯一的目标，每个选手都有自己的梦想，都有所期待，也都有各自要跨越的障碍。

于梦雨今早在女子单打半决赛对上世界第一、中国乒乓球员陈梦。（邝启聪摄）

于梦雨赢得所有人的尊敬

今晚（7月29日）的乒乓女单铜牌战，于梦雨大比分1比4不敌东道主日本的名将伊藤美诚，与奖牌擦肩。

而早上的半决赛，于梦雨在第四局以2比4追分漂亮杀球得手后，左脚大腿拉伤，必须现场接受简单治疗，大家无不为她紧张。不过，她没有放弃比赛，坚持到底，即便脚步已经不稳，她仍坚持与世界第一、中国的陈梦对抗。

这一局比分最后定格在6比11，总比分于梦雨0比4被陈梦打败，无缘决赛。

受伤的画面牵动人心，但其实于梦雨挺过的伤病何止今天的大腿拉伤而已？

于梦雨在半决赛第四局2比4追分漂亮杀球得分后，左脚大腿拉伤，必须现场接受简单治疗。（邝启聪摄）

2016年于梦雨成功打入里约奥运女单复赛，并在女团比赛中表现优异，奥运之后她饱受伤病困扰。2017年她接受肩膀手术，术后九个月没摸球，度过艰难的日子。

2019年，于梦雨又因为腰部劳损，必须承受难以言喻的痛苦，她纠结了很长时间后，选择保守治疗，没有进行手术，就是为了要参加东京奥运会。

备战奥运期间，于梦雨在今年3月多哈的两站比赛中，首站找回状态，次站却旧伤复发，此后团队给于梦雨制定的训练方案也都是以预防伤病为主。

这次来到东京奥运会，于梦雨状态与心态都非常好。

今早受伤后，于梦雨只有八个多小时休息调整，她就这样一边修复身体一边观看对手、日本名将伊藤美诚的比赛录像。

即使大腿拉伤，于梦雨仍坚持完成半决赛。（邝启聪摄）

这次奥运，于梦雨没有考虑太多成绩的问题，一场场比赛打，甚至都没有去关心下一场对手会是谁。

东京时间晚上8时，东京体育馆的铜牌战准时上演。于梦雨左大腿看似没有大碍，面对排名与实力在自己之上的伊藤美诚，她以11比6先声夺人。不过接下来四局，伊藤美诚找到了克敌之术，以多变的技法考验于梦雨。

最终，于梦雨以8比11、7比11、7比11、6比11败下阵来。她赛后表示，如果一些关键球能多做变化，或许能够与对手周旋。伊藤美诚在赢得混双金牌后，再添一枚单打铜牌。接下来的决赛，中国队的陈梦4比2力克队友孙颖莎，拿下金牌。

于梦雨在铜牌战中，大比分1比4不敌东道主日本名将伊藤美诚，与奖牌擦肩。（邝启聪摄）

比赛是残酷的，四强中于梦雨没能拿下奖牌，但她已经赢得所有人的尊敬。

她说她没能用奖牌给新加坡献上生日礼物，但是她可能不知道，她的拼搏精神，她对抗伤病的毅力，她的故事，是比奖牌更宝贵的礼物。

新加坡选手对抗更强更有经验的对手

于梦雨的世界排名不过47，但她一路都在挑战高种子球员，总是一分分拼搏，没有任何迟疑。

这次新加坡代表队的一大主题就是对抗经验和实力更强的对手。

重剑士可丽雅挑战世界第一、罗马尼亚的安娜·玛丽亚，毫无畏惧；花剑选手阿米塔对抗师姐、后来的金牌得主李·基弗采取对攻战术；此外，一心想为新加坡夺得一面羽毛球奥运奖牌的骆建佑，前天以非种子球员身份挑战世界第七、印度尼西亚的佐纳丹，展现精湛球技，最后仅以微差落败。

面对世界第一的强敌，负伤的于梦雨在半决赛中始终奋战到底。（邝启聪摄）

事实上夺牌与否已经不重要了，闯入四强，能够与世界顶尖选手较量，于梦雨非常满意。

当我问她，这次过关斩将与高手较量后，心中的火是不是烧得更旺？

于梦雨听到如此煽情的说法后倒是退了一步，冷静并且诚实地回答：“激情和热情，我倒是还好，我只是想在职业生涯末期，”停顿了很久才小声地说道：“对得起自己的所有付出。”

其实出征东京奥运前，于梦雨就说过考虑未来改变角色服务国家队，毕竟伤病是折磨人的问题。

有次访问，冯天薇谈起于梦雨，也是非常疼惜地说，运动员拼是一回事，但伤病不能影响到后半生的生活。

今天在奥运羽毛球赛场上，美国的张蓓雯对垒中国名将何冰娇时，阿基里斯腱受伤，挥泪赛场。这种肌腱伤病需要一年时间康复，对运动员来说何其煎熬，可是运动员每天挑战身体的极限，伤病问题必然如影随形。

新加坡体操女将陈思恩几年来也都在与各种伤病作战，2017年她因为脚踝骨折错过东运会，2019年则是膝盖与肩膀伤情阻止她征战东运，不过她还是顺利拿到奥运资格来到东京，在平衡木与自由体操项目中完成自己的动作。

她告诉《海峡时报》：“训练与比赛时，伤病问题一直如影随形，总是有烦人的疼痛感，但我告诉自己：‘你都付出那么多来到这里了，为什么不好好享受这次经验呢？’”

她只想好好地体验这一次奥运会。

运动员付出身心一切

不敌日本女将伊藤美诚，于梦雨在铜牌战后与教练击掌，相互勉励。（邝启聪摄）

身体上的煎熬是一方面，心灵上的压力也一样纠缠选手。

羽毛球女单杨佳敏止步小组赛，没能达到自己的目标，难过不已。事后她在Instagram账户透露赛前两周，压力压得她无法好好走路和训练，躲到厕所里爆哭，担心无法参加比赛的情况。

争强斗胜是运动员天性，愿意揭露自己的脆弱一面，不也是一种勇敢与突破？

柯正文在200米蝶泳预赛结束后看着电视屏幕，看着台湾的王冠闳以1分54秒44触壁，时间比他快两秒，那种五味杂陈的心情，外人要如何得知？他当时也希望能找到答案，他仍在不断思索，希望可以更进一步。

在不断思索如何进步，永不放弃的运动员面前，我们为运动员欢呼的，不只是成绩，还有他们的坚持和勇气。