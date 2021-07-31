我国政要鼓励约瑟林昂首走出低谷

东京2020奥运7月23日－8月8日

新加坡泳将约瑟林在东京奥运男子100米蝶泳项目中卫冕失败，总统哈莉玛、文社青部长唐振辉和新加坡全国奥理会主席陈川仁都在社交媒体上发文，鼓励他重新振作，不要被这次的失败击倒。

哈莉玛总统昨天在面簿上发文，呼吁人们不要苛责遭受挫折的运动员们。她写道：“人们相互之间可以不友善到如此地步，这让我很失望。当人们攀上高峰时，我们可以拿出各种言语来夸赞他们。然而当他们没有达到我们的期待时，这些人又恨不得将他们踩在地上。很多时候，我们自己没有达到人们对我们的期待，我们会自我开脱称，我们只是人，但对待他人又是双重标准。”

哈莉玛总统先是以英格兰队在本月欧足足球锦标赛决赛失利、以及日本网球名将大坂直美本届奥运失利的遭遇举例，之后写道了新加坡泳手约瑟林。她写道：“约瑟林在2016年奥运赢得了一枚金牌，如今在东京奥运没能进入100米蝶泳半决赛。然后那些负面的、伤害性的评语就涌向了他。我们忘记了，是他为我们在奥运赢得一枚金牌，为我们的体育历史增添了荣耀。”

“我们应该感激运动员们所付出的巨大牺牲，以及了解他们所承受的巨大压力。参加奥运不是在公园散步，他们是在与全世界最好的运动员竞争，他们都已尽了力。最起码，我们应该感激他们的努力，继续鼓励和支持他们。我很高兴很多新加坡人刚刚这样做了，我向他们表示感谢。”

陈川仁 唐振辉：

最失望的是约瑟林本人

新加坡全国奥理会主席陈川仁在现场观看了约瑟林比赛。他写道：“约瑟林和柯正文都没能游进100米蝶泳半决赛……我知道对很多人来说，这是令人失望的结果。特别是考虑到约瑟林是上届冠军和奥运纪录保持者。不过请相信我，最感到失望的还是我们的运动员们。因为他们对于自身的期待比我们的都要多，他们每一天都在努力提高成绩。”

“大多数参加奥运的运动员都没有机会站上领奖台。奥林匹克信条告诉我们，‘重在参与，而不是获胜。’这提醒我们生命价值不在于冠冕，而在于奋斗。”

也是国会议长的陈川仁还转发了约瑟林与恩师洛佩斯赛后拥抱的画面，并写道：“在每一个运动员、每一场胜利与失败的背后……都有很多我们没见到，甚至从来不会见到的事情。”

文化、社会与青年部长唐振辉前晚也在现场，他表示，刚刚坐下便感受到了参加奥运的那股巨大压力，他相信约瑟林也会感受到更大的压力。

唐振辉写道：“期待的负担，作为新加坡至今唯一奥运金牌得主的负担、作为奥运纪录保持者的负担，这都一定非常艰难，给约瑟林宽阔的肩膀带来了很多压力……今晚的表现令人失望，我相信很多人都有这样的想法，而约瑟林也会第一个站出来这么说，因为这个成绩与他平常的高水准相去甚远。”

“对我们的泳手而言，这是沉重的一个夜晚。特别是对约瑟林，但今晚的失败不能掩盖他在里约的成就，不会影响到他是一位真正的体坛传奇，也不会带走他在历史上的地位。只是，今晚的表现意味着，2024年巴黎奥运会的征程，要从明天开始。”