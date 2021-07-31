奥运开跑一周疫情扩大 美名将退赛澳63人隔离

东京2020奥运 7月23日－8月8日

奥运相关确诊病例昨增27起，东京病例增3300起，疫情小组认为与主办奥运有关，不过也有舆论认为奥运赛场的防疫措施比日本社会的措施更严谨。

东京奥运会主办满一周，一些比赛项目的奖牌已送出一半。在激情的观赛中，无法让人释怀的是，主办地日本的疫情日渐扩大。东京昨日新增3300人，一连三天都处在3000大关。

日本全国的日增总病例也超过了1万起。

日本体育新闻昨日公布，美国撑杆跳运动员山姆·肯德里克斯（Sam Kendricks）检测后确诊，已退出了比赛。据悉，同他一起进行集训的澳大利亚选手也受牵连。昨日是田径赛首日，整个澳洲团队缺席，有63人已被隔离。

奥运组委昨日发布新增确诊病例为27起，新增的病例中，有三人是选手，其中一名是美国籍。其他的确诊者里，大多数是外包人员和志工。当局是从7月1日开始公布疫情数据，截至昨天累计了220起与奥运相关的确诊病例。

日本首相菅义伟昨日对东京宣布延长“紧急事态”宣言。并且，也将措施扩大到首都圈的三个城市和大阪。与东京毗邻的三个城市都有奥运赛场。埼玉县是主办高尔夫球、篮球、足球与射击的地方。

千叶县主办跆拳道、摔角、花剑，神奈川县有帆船、足球、垒球与脚踏车赛。

日本中央疫情小组昨日研判，在疫情中主办奥运，导致日本民众在防疫上有所松懈。该小组还担心，日本群众在赛场外聚会，容易形成感染群。不过，东京都知事小池百合子在昨日的记者会上否定了疫情的扩散与办奥运有关。

小池知事指出，“奥运的收视率很好，大部分的日本民众是留在家中看电视。我倒觉得，办奥运有助于阻止病毒蔓延。即便有人群在赛场外，也不会是万人之多。”

对于日本这一波疫情较以往严重，小池认为是与传播力强的德尔塔变异病毒入侵有更大关系。

有日本舆论这么指出，奥运赛场内的防疫措施，要比日本社会的防疫措施严谨得多。选手们是每天都在进行病毒检测，有严格规定限制他们外出。在颁奖台上，得奖运动员摘下口罩拍照的时间限制在三十秒内。此外，参赛的准则规定，比赛项目结束的外国选手们必须在48个小时内离开日本。