林敏与刘瑞琦历史性闯入帆船奖牌战

经过12回合的海上较量，新加坡帆船组合林敏／刘瑞琦成功在21个组合中脱颖而出，闯进东京奥运会女子49人FX型奖牌战，创下历史。

我国帆船选手林敏／刘瑞琦组合昨天（7月31日）在东京奥运会女子49人FX型完成最后三轮比赛，总得分97分，在全部21个组合中排名第九，闯入奖牌战！

林敏／刘瑞琦在首六回合表现一般，成绩都在11至15名，但是她们在第七至11回合比赛中力挽狂澜，分别取得第三、第二、第七、第八与第一的好成绩，不过最后一回合比赛，她们仅以第13名完赛，使得整体战情更加胶着。直到比赛结束，她们才将总排名改善为第10名。之后又因为美国组合第11回合比赛成绩被取消，林敏／刘瑞琦组合又晋升一位来到第九名。

这支亚洲冠军组合也是这次大赛晋级奖牌战的唯一亚洲代表。越战越勇的两人，在第10回合抢下了第一名，林敏表示，该回合比赛前她们已经制定了明确的战术，过程中战术凑效顺利领航。刘瑞琦说：“接着我们要做的就是保住领先的地位。”

这是她们在奥运会中第一个回合胜利，林敏表示会永远记得这一刻。

林敏赛后说：“能赢下一场比赛永远是充满挑战的，尤其在这样的大赛里，胜利永远是特别的。我们在生涯中也没有太多FX型的胜利，所以这是非常特别的。”

以总成绩第九名挤入奖牌战，这是帆船队在新加坡奥运史上最佳表现。

对于能创造历史佳绩，林敏说：“我们真的超级开心。其实我们根本不知道，回来的时候还在犹豫（刘瑞琦说：因为最后一回合比赛），当我们回到岸上，我看到（新加坡代表团团长）陈智龙，他说‘你们办到了！’那感觉好不可思议。”

至于奖牌战，她们表示必须再研究一番，因为只有10个组比赛，所以说保护自己的位置比找到突破口还重要。

奖牌战将在星期一（2日）于江之岛展开，两人表示先好好休息，恢复体力，再制定战术。

林敏说，对手都非常强大，非常有经验，其中四五队是奖牌争夺者，“而我们没有压力，一定会全力以赴。”

林敏／刘瑞琦的分数为97分，排名第一与第二名的荷兰与巴西组合分数同为70分。

到江之岛支持运动员的文化、社区及青年部长唐振辉在面簿上写道：“我在江之岛为她们喝彩，这真是一个不可思议的下午！在当今世上最顶尖的比拼里，我见证了她们两人的默契。很高兴他们拥有卓越的教练与支援团队。她们值得好好享受这一刻，但我相信她们会尽快安定下来，为星期一做好准备。”