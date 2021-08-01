西蒙妮再退出跳马和高低杠决赛

（东京综合电）美国体操女王西蒙妮·拜尔斯的心理伤痛仍未平复。美国体操总会昨天（7月31日）宣布，西蒙妮将不会参加今天的跳马和高低杠个人决赛。这样，西蒙妮就只剩下自由体操和平衡木还没有退赛，但目前还不清楚她能否参赛。

美国奥运和残奥理事会发表文告，宣布西蒙妮继续退赛。文告写道：“在与医疗人员协商后，西蒙妮·拜尔斯决定退出跳马和高低杠个人决赛。我们会继续对她进行每日评估，以确定她能否参加自由体操和平衡木个人决赛。”

在2016年里约奥运会中，西蒙妮赢得四枚金牌。她自2013年开始在体操赛场上横扫千军，世界锦标赛金牌竟多达19枚。作为世界女子体操史上最伟大的运动员之一，西蒙妮本届带着冲击五枚金牌，追平奥运历史纪录的目标参赛。然而在团体决赛，她在跳马出现失误后退赛。赛后西蒙妮表示，她退赛原因并非身体受伤，而是心理状态上出现问题。之后她又宣布退出个人全能决赛。

现年24岁的西蒙妮前天解释称，她在练习时就感觉到身心无法同步，这使得她无法参赛。她在社交媒体上传了一段练习时的视频，视频中她直接背部着地摔在垫子上。西蒙妮称，她在练习每一个项目时都有这样的感觉，非常痛苦。

西蒙妮说，她之前也曾遇到过这样的状况，一般需要两周以上的时间才能彻底好转。至于这一次，西蒙妮说：“说真的，没有人能说清楚究竟要多久。”