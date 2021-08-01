约瑟林承受父亲患癌悲痛上阵

我国泳将约瑟林的家庭友人ONE冠军格斗赛的创始人兼主席查特里·西尤堂前天（7月30日）在网上写道，目前酸民对约瑟林的攻击让他无法继续保持沉默，希望能以自己的力量让网络暴力消停下来。

西尤堂在文中写道：“考虑到他的父母科林·斯库林和严锦美，我拒绝保持沉默。首先，约瑟林是个了不起的人，他的父母也是心地善良的人。我很自豪是他们的好朋友，我会永远站在他们这一边。我告诉你们，约瑟林一家正在经历一段最艰难的时期，他的父亲几周前被诊断患上癌症，一直在接受化疗。约瑟林不仅肩负着世界的重担，还在经历了个人生活中的艰难时刻。但他从来都不是一个会找借口的人。”

约瑟林的母亲严锦美6月底在面簿公布科林·斯库林患上肝癌的消息，不过这条发文只有她的朋友圈可以看到，因此人们并不知道约瑟林正经历人生最困难的时刻，一边背负着全国人民的期待踏上奥运卫冕之路，一边牵挂着父亲的情况。严锦美当时在贴文上感谢帮助他们的每个人，并说一切良好。

26岁的约瑟林日前接受《海峡时报》专访时也透露了一点父亲的近况，他表示：“他（父亲）很好，谢谢关心。他接受了一些治疗，大概经过了两个疗程。他腿上的疼痛消失了。只要他不感到疼痛，身体也在逐渐好转，我就很高兴了。但得知父亲患上癌症，肯定是很难熬的。”

五年前在里约奥运夺冠的约瑟林在周三晚上的男子100米蝶泳预赛出局，宣告卫冕失败。消息出来后许多人抨击他太胖游不动，对他的印象还停留在2019年菲律宾东运会身材不好的时候。

约瑟林在那次比赛之后减了将近10公斤，希望在来临比赛能游出更好的成绩。但事与愿违。

约瑟林现在正处于人生低谷，无论是职业生涯还是泳池以外的生活，但他说这次比赛不会是他游泳道路的终点。运动员本身都认为自己的运动生涯还没走到尽头、我们旁人应该做的是继续给予他们支持，而不是落井下石。