奥运游泳赛单日缔造两项世界纪录

美国名将德雷塞尔在男子100米蝶泳以49秒50改写了自己所保持的世界纪录后，英国队在男女4X100米混合泳接力赛中，也以3分37秒58创下了世界新猷。

（东京综合电）东京奥运游泳赛昨天（7月31日）进入最后第二个比赛日，身为游泳强国的美国终于挽回一点颜面，凭着德雷塞尔和凯蒂·莱德基的卓越表现进账多两枚金牌，前者还刷新了世界纪录。

25岁的德雷塞尔在男子100米蝶泳一骑绝尘，继在半决赛刷新奥运纪录（49秒71）后，他昨天上午在东京水上运动中心以49秒45秒夺冠，并打破自己所保持的世界纪录（49秒50）。匈牙利的米拉克以49秒68遗憾收下银牌，铜牌则归游出50秒74的瑞士泳手庞迪。

德雷塞尔透露，他的身体状况并不好。他说：“计划执行得很好，但我的身体没有达到应有的状态，我昨天感觉比较好。现在感觉身体真的很痛，但还能承受。我知道自己的比赛计划是什么，我坚持下去并完成了任务。这是一场势均力敌的比赛。”

年仅21岁的米拉克是200米蝶泳奥运金牌得主兼世界纪录保持者，还有极大的上升空间。他赛后受访时表示，这是一个公平的结果。

“这是我能发挥的极限了，我很高兴凯勒布（德雷塞尔）必须打破世界纪录才能战胜我。”

这是德雷塞尔在本届奥运的第二枚个人金牌，他在稍后的50米自由泳半决赛也以预赛第一的身份晋级决赛。不过，他要夺得七金的美梦是无法实现了，德雷塞尔与三名队友在昨天的压轴战男女4X100米混合泳接力赛中无缘站上领奖台。

对比上一届，美国至今所获得的八枚金牌只是他们在里约时的一半，女队表现非常不理想，这点从男女接力项目就能看出端倪。美国队在这场接力赛派出100米仰泳铜牌得主兼世界纪录保持者墨菲和德雷塞尔，却让德雷塞尔游自由泳，小将莉迪亚·雅各出战蛙泳，美国纪录保持者托里·哈斯克负责蝶泳。

美国在蝶泳和蛙泳两棒后处于严重落后的劣势，虽然德雷塞尔奋起直追，也无法阻止该队以3分40秒58排名第五。

这场比赛的冠军是刷新世界纪录（3分37秒58）的英国队，中国队实力平均以3分38秒86摘下银牌，澳大利亚队则以3分38秒95收下铜牌。不得不提的是，这三队夺牌的泳队在蛙泳棒上都派出男选手。

打破世界纪录的英国队中只有“蛙王”皮迪是本届赛会夺冠泳手，率先出战的仰泳选手凯瑟琳·道森在百米仰泳决赛排名第七，蝶泳的詹姆斯·盖伊没有参加个人项目，自由泳的安娜·霍普金百米自由泳决赛同样只名列第七。

此外，美国“核少女”凯蒂成为史上第一位在奥运女子800米自由泳连夺三届金牌的泳手。她昨天以8分12秒57率先触壁，澳洲的阿里亚尔妮·蒂特穆斯和意大利的西蒙娜·夸达拉分别以8分13秒83和8分18秒35进账银牌和铜牌。

凯蒂首次亮相奥运是在2012年，至今参加了三届共赢得六枚个人金牌。虽然她在200米和400米自由泳不敌阿里亚尔妮，但她在最擅长的800米和1500米自由泳依旧无人能及。