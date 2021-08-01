牙买加包揽女子百米前三名 伊莱恩成功卫冕

（东京综合电）女子百米飞人大战昨天（7月31日）打响，牙买加在这一项目中展现了恐怖的实力。29岁的伊莱恩·汤普森以打破奥运纪录的10秒61夺冠，亚军和季军也都由牙买加选手获得。

虽然没有现场观众，但东京奥运会为百米大战准备了炫目的出场仪式。

以百米赛道为幕布，通过巨型投影的方式逐个介绍出场选手。而这场百米大战的精彩程度，也绝对对得起东道主的精心准备。

2016年奥运冠军伊莱恩和同胞、2012年奥运冠军谢莉安是最大夺冠热门。两人从一开场就并驾齐驱，谢莉安在中段还稍稍领先。不过伊莱恩还是后劲更足，最后阶段已经将谢莉安甩开了明显距离。伊莱恩效仿前队友博尔特，不等冲过终点线就提前开始庆祝。她向前伸着一只手，冲过了终点线。

伊莱恩的成绩是惊人的10秒61，打破了美国“花蝴蝶”格里菲斯·乔伊娜在1988年奥运会所创下的10秒62的奥运纪录。10秒61的成绩也是女子百米跑的历史第二快成绩，仅次于乔伊娜1988年在奥运选拔赛时跑出的10秒49的世界纪录。

谢莉安则以10秒74的成绩获得银牌，另一名牙买加选手谢瑞卡·杰克逊则以10秒76的成绩获得铜牌，这是谢瑞卡的个人最好成绩，同时也是奥运历史上最好的铜牌成绩。牙买加包揽了女子百米的金银铜牌，短跑王国在女子项目中统治力依旧恐怖。

昨晚还举行了男女混合4X400米跑决赛。由扎勒夫斯基、娜塔莉亚、热斯塔娜和杜泽内斯基组成的波兰队后来居上爆冷夺冠。多米尼加和美国分获第二和第三名。

此外，东京田径赛场昨天还传出一则负面消息。原本准备参加女子200米和4X100米接力的尼日利亚女将布赖欣因药检呈阳性被迫退赛。

32岁的布莱欣曾在2008年北京奥运会上赢得一面跳远银牌。