台湾李洋／王齐麟夺羽毛球男双金牌

（东京综合电）中华台北队的李洋／王齐麟组合在昨晚（7月31日）的东京奥运会羽毛球男双决赛上以2比0击败中国组合李俊慧／刘雨辰，摘下金牌。

这是东京奥运会所产生的第二枚羽毛球金牌，李洋／王齐麟在以21比18拿下第一局后，再接再厉以21比12拿下第二局，直落两局击败李俊慧／刘雨辰。这也是中国男双组合在连续称霸2012年伦敦与2016年里约奥运男双后，首次丢失这个项目金牌。

在铜牌战上，马来西亚组合谢定峰／苏伟译先衰后盛，以2比1（17比21、21比17、21比14）击败印尼的阿山／塞蒂亚万，夺得铜牌。

昨天也产生了男单半决赛四强，丹麦的安塞龙耗时41分钟就以21比13、比21比13直落两局淘汰中国球员石宇奇晋级，将在半决赛与世界排名第59的危地马拉球员科尔顿争夺决赛资格。后者在本次比赛一路扮演屠龙手角色，在复赛以21比13、21比18淘汰韩国的许侊熙，取得半决赛资格。

在世界首号球员日本的桃田贤斗本次比赛爆冷栽跟头后，世界排名第二的安塞龙被视为夺冠大热门，不过这名丹麦球员在直落两局淘汰石宇奇后，表示过程并不如表面上轻松。

他说：“表面上轻松与在场上的感觉是两回事。”

“他是名世界级的球员，如果让他打出自己的球路，将难以制衡。我知道自己得掌控比赛，否则这将会是场艰难的比赛。”

另一场男单半决赛将由中国的谌龙对垒印度尼西亚球员金廷，谌龙昨天经历三局激战后淘汰世界第四号球员中华台北队的周天成，三局比分为21比14, 9比21, 21比14。金廷则在另一场复赛以21比18、15比21、21比18击败丹麦球员安东森。