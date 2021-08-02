中国女将刘诗雯因伤退 由王曼昱代战

（东京综合电）根据国际乒乓球总会发出的消息，中国女将刘诗雯因为手肘伤势复发，退出东京奥运乒乓球女子团体赛。

根据奥运乒乓球赛规则，每支参赛队伍可以有一名替补球员，以替换受伤或生病的球员。中国奥委会已正式向东京奥组委提交了启用替补球员参赛的申请，由王曼昱取代刘诗雯出战。

中国乒乓球女队主教练李隼在受访时表示，刘诗雯在7月26日混双决赛结束之后，立即投入到团体赛的备战中，但受到肘部旧伤的影响，刘诗雯在训练过程中感到非常不适，向教练组反映了情况。教练第一时间让球队医务组为刘诗雯进行诊断，过后医务组建议换人。

现年30岁的刘诗雯说：“非常感谢大家对我和中国乒乓球队的关心和支持，希望大家理解我和队伍做出的这个决定，继续关注中国队的比赛，为每一名参赛选手加油鼓劲。期待中国队再创佳绩。”

李隼透露，第二次征战奥运会的刘诗雯过去几天伤情出现反复，但也一直在积极进行恢复性训练，表现出一名老将的坚定意志，为队友树立了良好榜样。

国际乒总媒体与市场主管庞德则表示，非常遗憾刘诗雯因为肘伤复发无法参加女团赛，她在奥运赛场上拼搏和坚持作战的精神值得所有人尊重。

东京奥运乒乓球女团赛昨天（8月1日）开始，中国队首战以3比0大比分轻取奥地利队，顺利挺进八强之林。

刘诗雯在本届奥运与许昕搭档参加混双赛，在决赛中败给日本的水谷隼／伊藤美诚，获得银牌。