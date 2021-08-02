中国女排出局 主帅郎平称将引退

（东京综合电）中国女排尽管在前晚（7月31日）的小组赛中完胜意大利，但仍因为之前遭遇三连败而无缘进入八强，宣告卫冕失败。主教练郎平表示，必须学会接受生活的不完美。

郎平说：“我觉得其实生活没有那么多完美的事，有点遗憾也是生活的一部分，我们要学会面对，特别是对这些年轻球员来讲，她们也不会一帆风顺的。比赛不会一帆风顺，自己的生活也不会一帆风顺，我觉得这其实也是一种财富，我们要学会接受。”

2013年重返中国女排执教的郎平几乎成为完美的代名词，从2014年世锦赛带领球队走出低谷夺得银牌，到2015年世界杯赛克服临阵损将的困难登顶和2016年里约奥运的惊天逆转夺金，再到2019年世界杯赛的11连胜，郎平和中国女排几乎让人忘了生活中还有很多不完美的事实。

直到东京奥运，中国女排首战不敌土耳其，次战败给美国，第三场小组赛错失大好局面输给俄罗斯，三连败暴露出球队的问题，才让人们看到了这支队伍的不完美。

主攻手朱婷的手腕伤势突然加剧，让包括郎平在内的所有人猝不及防。

在朱婷进攻受阻的情况下，其他球员未能在最快时间提供充足的火力支持，在进攻效率降低的同时，中国队一传的漏洞被放大，防守和拦网也失去了应有的水准。

郎平认为，球队对朱婷的伤势出现反复虽有准备，但仍然不足。她说：“以前关键时刻都习惯靠朱婷来赢球，但当朱婷遇到困难的时候，我觉得我们的其他攻手没有真正站出来担当。我们还是在等待，碰到这种局面就想‘这可坏了’。”

“我们都知道朱婷有伤，但没想到她在多次扣球后就发不上力了。我们也试过换人，但效果都不是太好。我们其实在2018年就开始准备了，因为知道朱婷的手腕可能随时是个定时炸弹。我们在培养李盈莹，还有其他选手，但她们没有达到一定水准。”

谈到未来，郎平透露她会退下这个职位：“对不起全国球迷给我们这么大的期望和支持，作为主教练，我肯定是要负责任的。对我自己来讲，干了这么多年，身体也不是太好。这是自然规律，应该让更多优秀的年轻教练带着队员们往上冲。”