中国新一代跳水女王 施廷懋统治女子三米跳板

（东京综合电）29岁的施廷懋正式加冕中国新一代跳水女王。昨天（8月1日）她在东京奥运跳水女子三米跳板中以绝对优势夺冠，从而完成了连续两届奥运会包揽三米跳板单人和双人赛金牌的壮举。这是继郭晶晶之后，又一位完成这一壮举的跳水运动员。

这是中国跳水队在奥运女子三米板项目上的九连冠。施廷懋跳出了惊人的383.50分，毫无争议地获得金牌。获得银牌的是另一位中国选手王涵，总成绩是348.75分，美国名将克丽丝塔·帕尔梅尔总成绩343.75分。相比于获得银牌的队友，施廷懋的优势竟然达到了34.75分。

施廷懋之前在预赛和半决赛还偶有失误，昨天决赛发挥只能用完美形容。五轮比赛中，她都选择了难度3.0的动作。她得分最高的一跳是最后一跳的78分，得分最低的第三跳则是75分，几乎没有波动。相比之下，队友王涵难度基本相同，但最高的一跳得分也只有73.5分。

完美的最后一跳为她锁定金牌，施廷懋说：“第五跳内心有点紧张，今天一来这边后有点兴奋，有些控不太住，我一直在提醒自己。其实整个比赛过程中，我是平静的。赛前，我做了很多的准备，尤其是心理上的准备，旁边的人也帮助了我，这个非常关键。”

在之前的比赛中，施廷懋就和王涵合作，赢得了女子三米板双人跳金牌。如今又赢得了单人金牌。在五年前的里约奥运会上，她与吴敏霞合作赢得双人金牌，并赢得个人金牌。从2015年世界锦标赛开始，施廷懋在三米跳板赛场从无败绩。

作为29岁老将，这届奥运会几乎肯定是施廷懋的最后一届。她在结束比赛后说：“我等这一刻等得太久了，是一种释放吧。我觉得已经很棒了，平时我对自己要求都很高，但这一刻拿到这枚金牌，我就很满意了。大概率或许这是我最后一届奥运，希望能够在人生的道路上，也能像在跳水项目上一样创造出辉煌的成绩。”