意大利百米黑马 雅各布斯9秒80夺冠

26岁的意大利跑将雅各布斯预赛、半决赛和决赛连续三次创下个人最好成绩。他决赛中后半段持续发力，时速一度达到了每小时42.9公里，最终以0.04秒的优势摘得金牌。

（东京综合电）奥运场上最夺人眼球的田径男子100米飞人决赛昨晚（8月1日）落幕，以黑马姿态晋级的意大利选手雅各布斯最终以9秒80的成绩夺得冠军。

这是雅各布斯首次晋级奥运百米飞人决赛，他在奥运赛前的个人最好成绩为9秒95,而奥运中他三次突破个人最好成绩，9秒80的决赛成绩也打破了欧洲记录。美国选手弗雷德以9秒84摘银，加拿大选手德格拉西以9秒89赢得铜牌，三位奖牌获得者全都突破了个人最好成绩。

在昨天的决赛中，排在第四道的英国选手休斯因抢跑被取消比赛资格，这也让场上选手的情绪变得更加紧绷。排在第三道的雅各布斯和第五道的弗雷德起跑便取得领先，接着雅各布斯持续发力，时速一度达到每小时42.9公里，最终以0.04秒的优势取胜。

曾经赢得八枚奥运金牌的牙买加飞人博尔特在2017年宣布退役，这也让外界对下一个百米飞人是谁更加期待。雅各布斯在单届奥运会将个人最好成绩提高了0.15秒，夺冠出乎所有人意料。这位出生在美国的意大利人赛后说：“这是我儿时的梦想。我需要一个星期左右的时间来缓和一下今天的情绪。”

“尤其是在博尔特之后，我摘下了这面奥运金牌，这真的很难以置信。”

值得一提的是，同样首次晋级百米飞人决赛的中国选手苏炳添以9秒98的成绩排名第六。苏炳添在昨天稍早前的半决赛中一鸣惊人，跑出9秒83的成绩，以第三组头名身份强势晋级决赛，创造了个人最佳的同时，也刷新了亚洲纪录。上一位跑进奥运百米决赛的亚洲人是日本传奇吉冈隆德，那还是在1932年的奥运会上。苏炳添和吉冈隆德是仅有的两位跑入奥运百米决赛的亚洲人，苏炳添决赛第六的成绩也追平了吉���隆德当年的成绩。

巩立姣夺得女子铅球金牌

另一边厢，东京奥运会昨天也结束了女子铅球、男子跳高和女子三级跳的冠军争夺。

中国选手巩立姣以20.58米的成绩夺得了女子铅球决赛第一名，并刷新个人最佳成绩。美国选手桑德斯以19米79摘得银牌，纽西兰选手亚当斯以19米62摘得铜牌。

巩立姣赛后表示，为这一刻，她等待了太久。“这种感觉，在我脑海中想了无数遍。今天终于真正能感受到的时候，特别激动。”

男子跳高昨天则诞生了两个冠军，卡塔尔选手巴尔希姆和意大利选手坦贝里并列第一，白罗斯选手内达塞考则收获铜牌。

三人在决赛中均跳过了2米37的高度，随后冲击2米39的高度又全部失败。由于巴尔希姆和坦贝里之前均是一次过杆，两人在协商后，决定并列摘金。

在女子三级跳方面，委内瑞拉选手罗哈斯以15米67的成绩打破了尘封26年的世界纪录，成功夺冠。葡萄牙选手马默娜以15米01的成绩摘银，西班牙选手佩莱泰罗以14米87的成绩拿下铜牌。之前的女子三级跳世界纪录是由乌克兰名将克拉维茨在1995年世锦赛上创造的，成绩为15米50。