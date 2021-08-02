西蒙妮也退出自由体操决赛

（路透电）继退出跳马和高低杠个人决赛后，美国体操名将西蒙妮·拜尔斯昨天（8月1日）又宣布退出自由体操。

目前她只剩下平衡木项目还悬而未决。

美国体操协会昨天也在推特上发表声明说：“西蒙妮退出了自由体操决赛，并将在本周晚些时候再决定是否要出战平衡木项目。不管怎样，我们都支持你，西蒙妮。”稍早前，西蒙妮也非常坦率地谈到了她退赛的决定，她表示需要顾及到自己的精神健康问题。

西蒙妮上周六在个人社交平台上写道:“想要掌握一项技能，但身心却无法同步，这真的让人感到僵化。”她还补充，以前只在自由体操和跳马项目中有过这种感受，但现在几乎所有的项目都会有这样的感觉。

“对我来说，我在高低杠和平衡木项目上从未有过这样的感受……但这一次，它几乎出现在每一个项目上。这感觉糟透了……非常糟糕。”

她还表示，以前自己遇到这样的状况，通常需要两周左右的时间才能彻底好转，至于这一次，她也不知道需要多久。

她写道：“有些事情你必须逐日认真对待。”

现年24岁的西蒙妮被认为是2020年东京奥运会体操项目的夺金热门人选。在2016年里约奥运会，她在体操项目中就赢得四枚金牌。

自2013年起，西蒙妮便开始在体操赛场上横扫千军，世界锦标赛金牌数多达19枚。作为世界女子体操史上最伟大的运动员之一，本届大赛西蒙妮带着冲击五枚金牌、追平奥运历史纪录的目标参赛。然而在团体决赛，她在跳马项目中出现失误，随后选择退赛。在之后的奥运女子体操个人全能项目中，她的队友苏妮莎·李帮助美国队赢得了桂冠。

西蒙妮得到了所有人的支持，从前第一夫人米歇尔·奥巴马到奥运会主席托巴赫都称赞了她的勇气。