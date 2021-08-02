东京奥运会 高尔夫球男子赛 松山英树无缘奖牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 东京特派员 发布 / 2021年8月2日 5:00 AM 比赛结束后，作为东道主的松山英树（右）向夺冠的美国名将谢奥菲勒恭贺。（路透社） 字体大小: 小 中 大 有60个世界级高手云集的东京奥运男子高尔夫球赛，经三个酷热天和一个风雨日，终于在昨天（8月1日）分胜负。世界排名第五位的美国选手赞德·谢奥菲勒（陈大山）凭策略和能力，在最后一个洞帅气保帕（平标准杆），赢得了奥运金牌。斯洛伐克的老选手罗里·萨巴蒂尼取得了银牌。在7月初确诊冠病的日本著名高尔夫选手松山英树，痊愈后虽赶上了比赛，但是，却在最后一天的季后赛中失手，第二杆打到靠近果岭的池塘边的深草区，错过夺铜机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 高尔夫球 美游泳王国逐渐没落 英澳俄中等列强崛起 单届奥运斩获七奖牌 澳洲艾玛成史上最强女泳手