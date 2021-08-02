高尔夫球男子赛 松山英树无缘奖牌

有60个世界级高手云集的东京奥运男子高尔夫球赛，经三个酷热天和一个风雨日，终于在昨天（8月1日）分胜负。世界排名第五位的美国选手赞德·谢奥菲勒（陈大山）凭策略和能力，在最后一个洞帅气保帕（平标准杆），赢得了奥运金牌。斯洛伐克的老选手罗里·萨巴蒂尼取得了银牌。

在7月初确诊冠病的日本著名高尔夫选手松山英树，痊愈后虽赶上了比赛，但是，却在最后一天的季后赛中失手，第二杆打到靠近果岭的池塘边的深草区，错过夺铜机会。