羽球女单尖锋对决 险胜戴资颖陈雨菲摘金

东京奥运会羽毛球赛女子单打奖牌战昨晚落幕，中国队的陈雨菲大战三局打败中华台北队的戴资颖夺得金牌。印度名将辛杜则直落两局战胜中国的何冰娇摘下铜牌。

东京奥运会女单金牌战决胜局最后一分，台湾羽毛球一姐戴资颖放网力度不足，羽毛球被球网拦下，陈雨菲与戴资颖双双跪地，比赛终于分出了胜负。

现年23岁的陈雨菲成为新科奥运羽毛球女单冠军，而27岁的戴资颖再次与世界冠军头衔擦肩而过，未能同前晚摘下男双金牌的队友李洋/王齐麟组合，好事成双。

三局比分为21比18、19比21、21比18。

首两局两人打得难解难分，施展了当今女子羽毛球所有最高技艺的品质，戴资颖手上假动作与变化多端，陈雨菲直来直往干净利落。

比赛到了第三局，耐力与意志大比拼，戴资颖采取主动，却出现多次失误，陈雨菲调整战术，耐心等待机会，果然她的谨慎得到了回报，戴资颖一次次把球送出边线、底线，最后的放网失误，仿佛就是第三局比赛的缩影。

赛后记者会上，陈雨菲不断被问及是否重振了中国女单在此项目的优良传统。陈雨菲说：“很开心能够延续这个传统，但其实我们在2016年以后遇到很多困难。今年能站在这里，是对我们女单和我自己的肯定，我真的很开心。外界对我的认可很感谢，我自己也会尽努力，为中国女单争取更多荣誉。”

第二局后段，陈雨菲承认犯了一些错误，认为输掉很可惜，所以她试着在第三局冷静下来，不要放弃，想办法解决。谈及失误，戴资颖自己也承认，第三局开局失误比较多，因此在比赛后半段追分时为时已晚。

戴资颖表示已经尽力，她说：“我觉得这个比赛能上台是很不容易，我自己已经发挥还不错了，之后再继续努力吧。”

27岁的戴资颖此前曾表示本届奥运后会重新考虑自己的羽毛球生涯，她昨天又重申：“先休息一下再决定怎么样。”

另一方面，铜牌战，上届银牌得主辛杜展现她的强大攻防能力，直落两局打败中国的何冰娇，比分为21比13、21比15。

比赛第二局，辛杜打出多个让人瞠目结舌的好球，几次追后场低角度大斜线远角抽吊，让拼命追分的何冰娇绝望不已。

虽然比分看起来差距颇大，但其实比赛费时将近一个小时，两人已经使出浑身解数。

辛杜赛后说：“为一个国家在奥运会夺得奖牌很不容易。我很感谢印度球迷给我的爱与支持。”她也希望自己的成就能吸引更多印度年轻一代加入羽毛球的行列。她说：“我相信很多年轻人会受到鼓舞，努力追上来。我肯定我们可以办到。如果我可以做到，任何人都可以。”