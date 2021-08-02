危地马拉羽球老将科登一鸣惊人

危地马拉会让你想到什么？拉丁美洲、古玛雅文化、内战、名演员奥斯卡·伊萨克……羽毛球肯定不在这个名单里。

不过东京奥运会的羽毛球赛场，危地马拉男单老将凯文·科登却一路过关斩将闯进了四强，今晚（8月2日）与印度尼西亚名将安东尼·金廷争夺铜牌。赛场上科登激情四射，怒吼、握拳、眼神坚定。7月28日男单C组小组赛，科登直落两局击败世界第九、香港的伍家朗，接着又连续打败荷兰的卡尔尤，以及在小组赛爆冷击败世界第一桃田贤斗的韩国小将许侊熙，跻身四强。

昨午的男单半决赛，科登首局与丹麦夺冠热门安赛龙打得难舍难分，第二局失误增多，最终以18比21、11比21落败。

赛后来到混合采访区，英语媒体争相采访，科登的谦逊、羞涩、有问必答，给人极好的印象。

闯入奥运四强，有人盛赞科登是危地马拉的国家英雄，但他摇头挥手婉拒如此赞誉。

科登说：“我打羽毛球，我想要胜利，是因为我热爱羽毛球……我只想要打羽毛球。”

现年34岁的科登自小梦想成为奥运选手，他爱踢足球，名叫凯文是因为英格兰足球名宿凯文·基根，但11岁意外邂逅羽毛球后，科登选择了后者。他的理由很简单：羽毛球让他看见参加奥运的希望，也能避免受伤。

不过，从2008年北京奥运一直到东京奥运2020，伤病其实没有放过科登。2016年里约奥运会，科登在小组赛因为膝盖受伤而退赛，2019年泛美运动会他因为肩膀受伤退出半决赛。

昨天赛后他说：“里约奥运会非常难熬，因为我的膝盖受伤了。如今当我有机会晋级来到这里比赛，我说好的，这是我的又一次机会，要好好享受，交出我最好的表现，好好打每一场球。”

2011年羽毛球世界锦标赛，科登在首轮比赛就爆冷打败当时的五号种子、中国的谌龙，之后闯入复赛，名噪一时。

今晚铜牌战当决赛打

对于今晚的铜牌战，科登爽朗地表示：“当然，当然，我一定会拼到最后一刻。我会把每一分当成决赛来打。”

他说：“虽然半决赛输了，但我知道我可以赢下一个回合，赢下一拍，我有我的机会。”

金牌战方面，安赛龙今晚将与上届冠军谌龙对决。谌龙昨天以21比16、21比11战胜金廷。