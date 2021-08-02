美游泳王国逐渐没落 英澳俄中等列强崛起

澳洲女将崛起，美国游泳队这次在奥运多个项目如女子仰泳、蝶泳、混合泳和接力项目都被剃光头，幸好有定海神针德雷塞尔的出色发挥，否则他们在本届游泳奖牌榜上将逊于澳洲。

2020年东京奥运会诞生的35面游泳金牌中，泳坛霸主美国只拿下其中11面，比起里约奥运会的16面少了近三分之一。英国、澳大利亚、俄罗斯和中国等国家在游泳奖牌榜上都超越上届成绩，澳洲女将更是全面压制美国女队。

“菲鱼”菲尔普斯退役后，强势崛起的德雷塞尔是他的接班人，他也不负众望在这次比赛赢得五面金牌，其中三面来自个人项目男子50米和100米自由泳，以及100米蝶泳。

美在仰泳传统强项失势

德雷塞尔在这三个项目都刷新了奥运纪录，百米蝶泳更是改写了自己保持的世界纪录。但除了德雷塞尔，美国在六连霸的仰泳丢了两面金牌，菲鱼上届夺冠的200米蝶泳和200米混合泳也全都易主，由匈牙利的米拉克和中国的汪顺赢下。

男子百米仰泳是美国的传统优势项目，他们在这项目已实现奥运六连胜，世界纪录保持者墨菲是里约奥运的100米和200米仰泳冠军得主。不过，俄罗斯奥委会的雷洛夫让美国队的卫冕梦碎，包揽了这两个项目金牌。

雷洛夫的金牌对俄罗斯泳队意义深重，这是他们自1996年亚特兰大奥运会以来首次夺冠，这面金牌他们等了一代人长大。

美国女子单项的成绩不理想，自由泳六个项目里澳洲女子赢了四个，剩下两个长距离（800米和1500米）由凯蒂·莱德基拿下。他们在女子仰泳、蝶泳和混合泳更是颗粒无收，澳洲、加拿大、中国和日本瓜分六面金牌。

美国七场接力只赢两场

澳洲进步最为显著，上届只有三面金牌的他们，这次居然拿下9金3银8铜。他们凭借艾玛·麦基翁、凯莉·麦基翁以及阿里亚尔妮·蒂特穆斯这三位女将搜刮了12面奖牌。

美国队在接力项目连续栽跟头，从女子接力和男女混接力就看得出一二。他们上届在六个接力项目豪取其中五面金牌，今年增加至七个接力项目却只拿下两面金牌，女队更是在接力项目被剃光头。

澳洲女队在女子4X100米自由泳接力和4X100米混合泳接力分别以缔造新世界纪录和奥运纪录姿态夺冠，美国队在这两项位居第三和第二。在女子4X200米自由泳接力赛中，实力均衡的中国队也以破世界纪录的成绩夺冠，有凯蒂坐镇的美国只能以不到半秒的劣势屈居亚军。

男女混合接力 美国队未能进三甲

在本届新增的男女4X100米混合泳接力中，美国更是跌破众人眼镜，只能拿下第五名。由于美国队没有女将在短距离项目占优势，他们在战术部署上就已经略逊一筹，即使让两位世界纪录保持者墨菲（仰泳）和德雷塞尔（蝶泳）出场都无济于事。

夺牌的前三名英国、中国和澳洲都在蛙泳棒派出男泳手，但美国却让女将莉迪亚·雅各比出战，泳镜滑落并没有影响莉迪亚的发挥，她游出的时间和她在百米蛙泳夺冠的成绩差距不大。

本届游泳产生六世界纪录

英国上届只有“蛙王”皮迪为他们夺下珍贵的一面金牌，今年他们以4金结束征程。皮迪卫冕成功，托马斯·迪安赢得男子200米自由金牌，还有男女4X100米混合泳接力和男子4X200米自由泳接力也都称王。

在昨早进行的压轴战男子4X100米混合泳接力中，美国短距离项目的男泳手用仰泳和蝶泳弥补了蛙泳的不足，虽然蛙泳棒让英国的皮迪实现反超，但德雷塞尔的蝶泳和艾普尔的自由泳让他们缔造新的世界纪录（3分26秒78）。

英国以3分27秒51收下银牌，在任何单项都没有金牌的意大利则交出3分29秒17的成绩获得铜牌。

这是德雷塞尔在本届奥运获得第二面接力金牌，另一面来自男子4X100米自由泳接力。

本届奥运会一共产生六个新的世界纪录，两个来自美国，另外四个来自英国、澳洲、中国和南非。