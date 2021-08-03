我女乒战中国队 没压力放手一搏

今天东京奥运会乒乓球女子团体赛进行复赛，新加坡女团对垒夺冠大热门中国队，没有压力，全力以赴，贯彻“拼”的意志。

拼，就是今天新加坡乒乓女团对垒中国女团的心情。

昨天早上，在东京体育场的奥运会乒乓赛场，新加坡女团（冯天薇、于梦雨与林叶）顺利以3比0奏凯歌，打败法国队，进入复赛，今天下午迎战实力超群的中国女团。

中国队是在前天打了16强赛，强势淘汰奥地利，昨天休息一天。对新加坡女团教练郝安林来说，这都不是问题。

他认为，对垒中国队，必须放低心态，才能与对手一拼。

郝安林说：“我们对中国实力上不是很好打。我们想每一场去拼人家。这也是很难得的检验自己实力的机会。”

中国队女团这次本来的阵容为陈梦、孙颖莎与刘诗雯，但最后刘诗雯因伤退出，空缺由另一名高手王曼昱补上。

郝安林认为，无论中国派出什么阵容，实力都在那里，“我们都是放低心态去拼人家，刘诗雯退也好，王曼昱上来也好，我们跟人家就是拼的。”

此外他也认为新加坡女团没有压力：“当然对垒中国能赢一分是最好的，只是对她们来说，压力是在她们身上，我们就是放手一搏。”

完成奥运首秀的林叶昨天在双打交出优秀表现，她期待着打更多的比赛。

林叶赛后受访时说：“对中国队，是难得的机会。我们是抱着跟对方学习的心态，去拼他们。”

至于中国双打会如何布局，林叶说，中国队每个人的实力都很平均，这一方面她就不去多想。

林叶说：“今天打完之后会觉得比赛结束了，但还是感觉没打够，要继续打吧。”

于梦雨：享受美丽赛场全力以赴

新加坡女团领军人物冯天薇则说：“跟中国，我们还是放开、轻松地去拼吧。毕竟我们是很想争取奖牌的，但抽到的签就是比较不好。现在希望的就是三个人在场上能发挥水平。”

对于梦雨而言，对垒中国队的期待就是：“明天（今天）就是享受这么美丽的赛场，全力以赴。”

于梦雨在女单赛中闯入四强，于半决赛与陈梦交过手。当时为了跟上对手的强度，于梦雨一度拉伤左脚大腿。最终她在接受治疗后继续拼搏，以0比4败给陈梦。于梦雨当时就曾盛赞对手的每一板质量，是她平时难以见到的。

团体赛于梦雨必须兼项打单打与双打，她表示身体没有大碍，请大家不要担心。

中国乒乓女团是本届夺冠的大热门。女单赛事中，金牌得主陈梦与银牌得主孙颖莎展现了不可思议的技术和状态，让人敬畏。

中国队已经连续三届夺得奥运女团金牌。在奥运女团历史上，她们13次夺冠，成绩都是3比0横扫。

过去16个奥运女团与世界乒乓球团体锦标赛，中国女团拿下了15个冠军，唯一一次失利，就在2010年莫斯科的大赛，新加坡女团以黑马姿态打败中国夺冠，冯天薇便是当时的夺冠功臣。