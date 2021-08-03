风力不足比赛展延 林敏刘瑞琦奖牌战改为今日举行

作为新加坡历史上首支晋级到奥运帆船奖牌战的组合，林敏和刘瑞琦所参加的女子49人FX型因江之岛昨天风力不足而没有比赛。

所有原定在昨天进行的比赛都展延至今日举行。国际帆船总会较早时曾表示，海上风力必须要达到6节风速才能确保比赛能公平进行，而江之岛的天气预报指出，昨日的风速仅为4至6节。

我国帆船总会在本届奥运会派出四位选手角逐三个项目，卢军汉在35人参战男子标准激光型帆船总排名第21位，而黄琳凯在女子RS:X型帆板预赛以第26名的成绩结束征战，这两人都没有晋级奖牌战。雅加达亚运会金牌组合林敏／刘瑞琦则在21个组合中脱颖而出，以总排名第九的成绩闯入奖牌战。

林敏／刘瑞琦原本排在第10名，但美国组合斯蒂芬妮／麦琪被取消其中一场比赛的资格，总排名下降到第12名，新加坡组合因此上升了一个名次。

这两位新加坡代表是本届奥运女子49人FX型奖牌战的唯一亚洲组合，她们在第10回合还抢下第一名的成绩，为我国帆船总会缔造奥运历史，此前没有帆船手能在奥运回合战得过第一名。

她们所参加的女子49人FX型预赛一共有12个回合，总成绩取最好的11个回合决定排名，名列前10的选手才能晋级奖牌战（决赛）。有关当局最后将以决赛名次和先前预赛的总得分决定最终排名。

帆船比赛采用的是“低得分决胜法”，这意味着名次越高者所得分数越低，只要犯规就会加分，最终分数最少的选手将获得金牌。

24岁的林敏和30岁的刘瑞琦是首支获得2020年东京奥运资格的帆船选手，2019年菲律宾东南亚运动会没有她们的比赛项目，因此这两人便前往奥克兰参加世锦赛，并顺利获得参赛资格。

林敏和刘瑞琦在去年9月底时和队友卢军汉前往欧洲锻炼和参加比赛，这三人都是卓越体育（Spex）奖学金得主。