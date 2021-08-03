新西兰变性举重选手抓举失败无成绩

（东京综合电）东京奥运女子举重87公斤以上级决赛昨晚举行，备受关注的新西兰变性选手劳瑞尔·哈伯德三次抓举都没能成功，未能取得成绩。21岁的中国选手李雯雯以绝对优势夺冠。

43岁的劳瑞尔是奥运史上首位变性运动员，昨晚登上赛场创造了历史。她在决赛中以抓举120公斤开始，这一开始重量在10名参赛运动员中排在并列第二位。然而，劳瑞尔先是抓举120公斤未成，之后加码到125公斤，又连续两次试举失败。三次抓举未能成功，意味着她没能取得抓举成绩，之后她放弃了挺举环节。

劳瑞尔是昨晚决赛中，唯一未能取得抓举成绩的运动员。她曾创下新西兰男子举重青年纪录，不过在2001年就放弃了举重。变性后，她才在2017年恢复参加举重比赛。

劳瑞尔参加奥运曾引发公平性的质疑，不过她的睾酮水平符合参赛要求，在参赛前她曾说：“对于我参赛引发的争议，我显然不可能不知情，所以我要感谢国际奥委会。这是奥运精神的体现，也再次证明体育富有包容性，向所有人开放。”

作为世界纪录保持者，李雯雯在这一项目中占有绝对优势。她在抓举和挺举的开始重量都比其他选手的最好成绩要高，两次都等到对手完成比赛后才终于上场，并且第一次挺举成功就锁定金牌。李雯雯以抓举140公斤、挺举180公斤、总成绩320公斤的成绩，毫无争议地获得冠军。李雯雯的三项成绩都打破了奥运纪录，只是距离她4月创下的335公斤世界纪录还有些距离。

获得亚军的英国选手艾米丽·坎贝尔总成绩为283公斤、铜牌由美国选手莎拉·罗伯斯获得，成绩为282公斤。虽然举重还有两项比赛，但中国举重队已经结束了他们在本届奥运的全部赛事，在参加的八个项目中获得了七金一银的亮眼成绩。