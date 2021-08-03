白罗斯短跑女将拒回国 获日警保护担心家人安危

（东京综合电）声称被迫提前退出东京奥运会但拒绝回国的白罗斯短跑女将克里斯蒂娜·齐马努斯卡娅昨天向大家“报平安”，表示自己在日本警方的保护下感到安全，但根据白罗斯体育团结基金会（BSSF）的消息，克里斯蒂娜现在最担心的是家人的安危。

据路透社报道，克里斯蒂娜是因为批评教练而被队里除名，无法继续参赛，被勒令回国。克里斯蒂娜认为自己回到白罗斯后，生命将受到威胁，拒绝登机，并在东京成田机场寻求日本警方的帮助。

她还通过BSSF在社交媒体Telegram上发布了一段视频，宣称自己受到了来自白罗斯队官员的压力。她在视频中说：“我受到了压力，他们试图在未经我同意的情况下，强行将我带离这个国家，所以我要求国际奥委会介入”。

国际奥委会和东京奥组委随后表示，他们已与克里斯蒂娜取得联系，有一名东京奥组委的工作人员在机场陪伴她。

国际奥委会也在推特上写道：“她告诉我们她感到安全。”

日本内阁秘书长加藤胜信也在昨天的记者会上表示，克里斯蒂娜目前安全，1日晚上在一家机场酒店内过夜。

不过，BSSF工作人员科塔却告诉英国广播公司（BBC）：“她（克里斯蒂娜）害怕在白罗斯的家人受到压迫，这是她目前最担心的事情。”

BSSF是一个专门支持因政治观点而遭到囚禁或被边缘化运动员的团体，这个团体的负责人是白罗斯三届奥运游泳奖牌得主阿莉娅克桑德拉。目前在立陶宛过着流亡生活的阿莉娅克桑德拉告诉路透社，克里斯蒂娜原本计划向德国或奥地利寻求庇护，但波兰领事馆是第一个接触她们的，所以她们正准备接受波兰的帮助。

白罗斯田径队主教练解释要求选手退赛理由

在此事件闹得沸沸扬扬后，白罗斯奥委会随即发表声明表示，教练们是基于克里斯蒂娜的“情绪及心理状况不稳定”才会要求她退赛。

白罗斯田径队主教练莫塞维奇在接受电视访问时说：“我们看得出她有点不对劲……不是封闭自己就是拒绝说话。”

但克里斯蒂娜却透过BSSF进行否认，并表示从未被医生检查过。

克里斯蒂娜此前参加了女子100米预赛，原本也报名参加了200米及4X400米接力赛，但她日前却透过社交媒体Instagram批评白罗斯田径总会是因为一些参赛选手没有接受足够多次的兴奋剂测试，不符合奥运参赛资格才会临时叫她上场。

对此，白罗斯田径队给予的解释是，没有立即告诉克里斯蒂娜是为了不打扰她备战其他项目。