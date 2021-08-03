网络霸凌成东奥头疼问题

在疫情中开赛的东京奥运，托互联网发达之福，为无法到日本的人们提供观赛的便利。然而，也因为互联网上太自由的发言，导致一些运动员受到网络上的霸凌中伤，促使主办方不得不考虑继续加强措施，保护运动员。

东京奥运如火如荼的举行，而无国界之分的互联网上，针对奥运健儿的霸凌言论也燃烧到了极点。

日媒昨天报道，在奥运乒乓球混双决赛中打败中国组合夺冠的水谷隼／伊藤美诚，拿下了日本史上首枚乒乓球金牌后的日子并不好过。水谷隼隔天在其推特上透露，他已成了某国网民的目标。

他写道：“有人发给我去死吧、消失吧的短信。不过，我有强大的免疫力，绝不会因此而受到丝毫的伤害。”

接下来几天，水谷隼收到更多不得体的发言和视频，日本媒体上普遍认为，在暴言暴语的冲击下，他已陷入沮丧。水谷隼还发现一些中伤的信件直接发到他邮箱，才觉得事态已非一个人能掌控，于是呈报给日本奥委会处理。

为日本拿下金牌的体操男选手桥本大辉（19岁）也透露，他受到网上的诽谤和中伤。日本一些媒体指出，针对他的是一系列来自“裁判有误”的批评。《朝日新闻》昨日称，7月29日，桥本大辉忍不住在自己的推特中写道：“我很高兴收到祝贺的帖子，但我也希望少些人对我做出诽谤。”为阻止网上如潮涌般的中伤言论，国际体操总会还因此特发了“计分无误”的声明。

日本代表团团长福井烈已对选手们在赛事中途遭到中伤提出抗议，日本官方也对这些问题深表关切，奥运部长丸川珠代说：“我希望网上的言论能够克制，我是在对全世界的网民做出这样的要求。”

东京工业大学社会学教授西田亮介指出：“尽管奥运的主旨是友谊第一，比赛第二，但像奥运这样的体坛盛会，在胜负之间，最容易激发强烈的民族主义。目前，受到霸凌的运动员们只能向社交媒体公司报告，由这些公司去阻止贴文的发送。要克制对个人攻击的网上言论不容易，因为这也关切到言论自由。”

《每日新闻》指出，奥运会开幕前，日本奥委会已成立专门小组，用于监控对运动员发表不雅的网上言论。但日媒一般认为，这个机制太不成熟，因为它不存在罚则。处于网络时代，比赛当局不会制止选手们带手机去赛场。尤其是在疫情中的赛事，当粉丝们无法亲临赛场为他们加油之际，带有鼓舞的贴文往往能增加他们的正能量。令人担心的是，一些中伤言论会影响运动员的情绪，可能成为他们比赛的致命伤。

据相关消息，奥运面对的网络课题还包括出现对女运动员的性骚扰图片。日本奥委会之前就向警方告发，在网上流传了40张女选手的不雅照片。日本的暴利色情之徒，将电视上的女运动员静止图片加工后，贴在成人网站上发送出去。

（记者是《联合早报》东京特派员）