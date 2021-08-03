直落两局击败谌龙 安赛龙夺金痛哭

东京奥运羽毛球决赛昨晚在东京武藏野森林综合体育广场举行，安赛龙以直落两局轻取上届冠军中国的谌龙，成为25年来首位夺得这枚金牌的丹麦球员。

有些人的故事会在东京结束，有的人却会在这里重新起航。

这是32岁的中国名将谌龙最后一次参加奥运会，他在昨晚的男单决赛经历51分钟的战斗后，以15比21、12比21不敌27岁的丹麦好手安赛龙，无缘卫冕。

这是谌龙第三次参加奥运会，把男单三种颜色的奖牌都集齐了。他在2012年伦敦奥运获得铜牌，2016年里约奥运一举摘金。随着这次的银牌，他将和马来西亚传奇球星李宗伟一样成为史上夺得最多奥运奖牌（3枚）的羽毛球单打选手。

安赛龙这次比赛有备而来，状态极佳的他不仅杀球极猛，在防守上也几乎滴水不漏。尽管他和谌龙在过去19次的交手记录上以5胜14负处于下风，但随着对手年龄增长，他的优势越来越明显，最近五次拿下了三次胜利。

安赛龙上届获得铜牌，这次终于拿下金牌，让他在赢得最后一分后喜极而泣，在场上失声痛哭。谌龙来到网的另一边与安赛龙交谈，祝贺对方，并交换了球衣。安赛龙过去曾在中国训练一段很长时间，因此说得一口流利的普通话。

谌龙在首局与安赛龙打得难分难解，从3比3、5比5，到9比9……但丹麦选手以11比9进入局间休息后，回来打出一波9比4的得分潮。来到次局，以防守见长的谌龙拦不住安赛龙的霸王杀，一直处于落后的劣势，虽然在7比14落后时追至10比15，但还是无力回天。

羽毛球在1992年才开始成为奥运正式赛项，安赛龙是第二位夺得男单金牌的丹麦球员，上一位是在1996年亚特兰大奥运夺冠的拉尔森，后者目前是世界羽总会长。

在男单铜牌战中，印度尼西亚的金廷以21比11、21比13打败赛会最冷黑马、危地马拉的科登，获得第三名。

女双方面，两支韩国组合在季军战中争夺奖牌，金昭映／孔熙容以21比10、21比17战胜李绍希／申昇瓒获得铜牌。中国和印尼的冠军之争，三次出征奥运的格雷西娅终于等到花开时刻，携手师妹阿普里亚尼以21比19、21比15打败中国组合陈清晨／贾一凡，夺得金牌。

从伦敦到东京，33岁的格雷西娅每次奥运会的搭档都不同。她与搭档梅利亚娜在伦敦奥运最后一场小组赛因消极作赛而被国际奥委会取消比赛资格。四年后在里约奥运与尼蒂娅晋级复赛后，不敌中国组合于洋／唐渊婷。

陈清晨和贾一凡在羽毛球大满贯拼图上独缺这枚奥运金牌，她们此前已赢得了世锦赛、尤伯杯赛、苏迪曼杯赛和亚运会等大赛冠军。不过两人同为24岁，三年后应该还会继续征战奥运。

东京奥运羽毛球五个项目的比赛全部结束，中国收获两金，丹麦、中华台北和印尼各得一金。