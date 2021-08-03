告别东奥 中国女排队员鞠躬感谢郎平

（东京综合电）尽管在昨天的最后一场小组赛战胜阿根廷，但中国女排仍以二胜三负的战绩无法进入复赛，宣告卫冕失败。

昨天比赛结束后，郎平将卸下中国女排主教练职位，她和每一名队员拥抱，队员则向她鞠躬道谢，感谢她多年来的指导和栽培。

“希望大家一切都好。”是郎平在球场上留给中国女排球员们的最后一句话。

1981年，中国女排在日本世界杯赛中首次夺得世界大赛冠军，当时郎平作为队员随队出征。40年后，她以另一种身份再次来到日本，却遗憾未能见证她所热爱的球队再次登上冠军宝座。

从2013年4月到2021年8月，郎平在中国女排队执教了八年多时间，奥运会、世界杯赛和世锦赛三大顶级赛事，她带队经历了六次，拿下三金一银一铜，除了本届东京奥运，其余五次大赛都取得了前三名。

从中国女排谷底接手，到率队登上里约奥运最高领奖台，郎平已出色地完成了主教练任务。里约奥运后郎平就已心生退意，运动员时期积累的伤病一直困扰着她，无论是年龄还是身体，她早已不适合高强度工作。

然而，郎平最终还是坚持了一个超长的奥运周期。2017年她接受髋关节手术，不久后就带领队伍开启奥运备战工作。

她说：“我热爱这项事业，但确实太累了，也该休息了，我们有很多优秀的年轻教练，应该让他们带领新的中国女排往前冲。”

郎平认为这八年很精彩。“我看着中国女排成长，我们夺得了奥运会、世界杯等大赛冠军，我们很完整，当然除了这一届有遗憾。但有遗憾更好，让年轻人更有梦想，渴望去追求下一个目标。”

在混合采访区里，郎平最后说，有开始、有结束，这是自然规律，运动员都是这样。“希望大家都有美好的生活，祝大家一切都好，继续加油。”

说完，郎平转身离开。