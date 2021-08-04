阿森西奥加时一脚定江山 西班牙男足半决赛淘汰日本

阿森西奥（Asensio）加时赛“准绝杀”东道主日本，助西班牙勇闯决赛，会师巴西。

阿森西奥进球后脱衣庆祝，那股劲，颇有向皇家马德里（Real Madrid）球迷叫嚣的派头。

昨晚东京奥运第二场男足半决赛，两队正赛互交白卷。进入加时赛第24分钟，替补上阵的阿森西奥与队友在日本禁区短传配合，一个转身左脚推射，球旋转窜入龙门远角，西班牙就靠这个进球，以1比0小胜日本，闯进决赛。

阿森西奥与久保健英都是皇马的边缘球员，过去两周，日本队在久保建英的带领下战绩彪炳，不少皇马球迷要求球队留下这名日本球星，弃用表现不好的阿森西奥。

昨晚的比赛，西班牙稍占上风，只是一直无法攻破日本门将谷晃生的十指大关。

在西班牙的传控战术下，比赛节奏相对缓慢，第55分钟，“斗牛士”找到突破良机，梅里诺（Merino）钻入禁区找到机会，日本队长吉田麻也奋力拦截，梅里诺顺势倒地，裁判马上示意罚球。不过助理录像裁判（VAR）介入后发现，吉田麻也拦截在先，还被梅里诺踢中小腿，赶紧修正判决。

此外，正赛过程，两队乏善可陈。

久保健英在左右两路转换，不过机会不多，加时赛就被替换下场。相比之下，为西班牙替补上阵的阿森西奥却逮到了机会，那一脚漂亮的进球，算是为他出了一口恶气。

巴西点球淘汰墨西哥

在另一场半决赛中，上届奥运冠军巴西通过点球战4比1淘汰墨西哥，报到决赛。

虽然巴西拥有本次赛会领先射脚榜的理查利森（Richarlison），墨西哥也以14个进球展现强大的进攻能力，但两队昨天下午的交锋，120分钟内都无法破门。

比赛中两队各有机会击败对手，上半场尾声，墨西哥的罗莫（Romo）迫使巴西门将桑托斯（Santos）扑救，之后安图纳（Antuna）的补射也被巴西球员卡洛斯（Carlos）挡开。

理查利森在正赛结束前也有机会，但他的头槌击中门柱弹出。

进入点球战，桑托斯扑出阿吉雷（Aguirre）的射门，巴斯克斯（Vasquez）操刀的墨西哥第二点球则中柱弹开，最终巴西以4比1获胜，再次闯入奥运决赛。