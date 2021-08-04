拒绝回国 白罗斯女选手将飞往波兰

（东京路透电）以自身安全为由，拒绝回国的白罗斯短跑女将克里斯蒂娜·齐马努斯卡娅将飞往波兰。

波兰副外长雅布隆斯基昨天向路透社证实，使馆已向克里斯蒂娜发放了人道主义签证。“我可以确认，如果她愿意，我们将在波兰提供一切必要的支持。”

白罗斯体育团结基金会主席佩金表示，克里斯蒂娜将在今天（8月4日）从东京直飞华沙。“我们基金会帮助她准备好去华沙的机票。”

今年24岁的克里斯蒂娜早前以担心个人生命安全为由拒绝离开日本回国。她此前在社交媒体上发表视频称，一些队友由于没有接受足够多次数的兴奋剂测试而不符合奥运会参赛资格，白罗斯官员在发现这一情况后要求她顶替出战本周四举行的400米接力赛，而自己并没有在第一时间接到通知。

克里斯蒂娜说：“教练在我不知情的情况下把我加进了接力比赛。我公开说出了这件事，主教练对我说，上头有命令要求我离开。”

“我感受到了压力，他们试图在未经我同意的情况下强行将我带离这个国家。”

身在东京的白罗斯国家队主教练莫塞维奇事后向白罗斯官方媒体表示，换上克里斯蒂娜是为对接力队进行调整，之所以没有立即宣布是为了不打扰她进行备战。

据路透社报道，8月2日下午5时，克里斯蒂娜乘坐一辆没有标记的银色面包车抵达波兰大使馆，进馆前还向两名官员打了招呼。另有两名妇女来到门口支持她，其中一人举着被视为白罗斯反对派的红白旗。

该事件引起轩然大波，同时也引起了外界对白罗斯的关注。国际奥委会昨天也表示将介入调查。