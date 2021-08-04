美国体操名将西蒙妮回归赛场 夺女子平衡木铜牌

（东京综合电）在本届奥运会退出多项个人赛后，美国体操名将西蒙妮·拜尔斯昨天终于回归赛场，并在女子平衡木决赛中摘得铜牌。

美国体操综合在8月2日发表声明称，之前因心理健康问题退赛的西蒙妮将参加本届奥运女子体操最后一个项目平衡木的比赛。西蒙妮昨天在赛后表示，她在经历了那么多事情之后，还能走上领奖台，为此感到骄傲。

“这种感觉特别甜美。在经历了那么多事情之后，我还能够赢得这枚奖牌，我会加倍珍惜。”

“我为了这场比赛训练了五年，然后突然发觉自己什么都做不了，这种滋味一点也不好受。”

早前，被视为夺冠热门的日本网球好手大坂直美也强调她在聚光灯下所受的压力，这让人不禁怀疑运动员是否有获得足够的心理健康辅导。

西蒙妮说：“我认为这应该被更多地讨论，尤其是在运动员之间，因为我知道我们中的一些人正在经历同样的事情，我们总是被告知要努力克服它。但现在我们都渐渐长大，可以为自己发声。说到底，我们不只为大众提供娱乐消遣，我们也是人，除了体育之外，我们也在努力做一些事情。”

赛后，国际奥委会主席巴赫在场边第一时间对西蒙妮表示了祝贺。

五年前的里约奥运会，西蒙妮获得了四枚金牌和一枚铜牌。本届奥运，她则获得了一枚团体银牌和一枚个人铜牌，将手中的奥运奖牌数目增加至七枚，追平了香农·米勒的美国体操运动员奥运奖牌纪录。

女子平衡木决赛的冠亚军都由中国选手获得，16岁小将管晨辰以14.633总分夺得金牌，唐茜靖以14.233总分摘得银牌，西蒙妮的成绩则是14.000分。

男子体操赛方面，中国好手邹敬园在双杠决赛中以16.233总分夺金，银牌和铜牌分别由德国的卢卡斯和土耳其的阿里坎获得。

日本选手桥本大辉在单杠决赛中以15.066总分获得金牌，这也是他在本届奥运的个人第二枚金牌，克罗地亚的萨比奇以14.900总分获得银牌，俄罗斯奥委会选手纳格尔内以14.533总分摘下铜牌。