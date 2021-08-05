滑板是青少年天下 开心那成日本最年幼奥运夺牌者

（东京综合电）日本两位滑板选手昨天在滑板项目一举夺魁，为2020年东京奥运会东道国包揽金银，年仅12岁的开心那更是成为该国代表团在历届奥运最年轻的夺牌选手。

开心那也是本届奥运会目前最年轻的得奖者，不过史上最年轻的奥运夺牌者是10岁218天的希腊体操运动员迪米特瑞斯·劳德拉斯，他在1896年的雅典奥运会赢得双杠比赛的团体铜牌，那也是首届现代奥运会。

滑板是本届奥运会新增的比赛项目，男女两组各分成街式赛和公园赛，一共会产生四面金牌。日本横扫各国，目前已赢下三面金牌，男子公园赛将在今天（8月5日）举行。

在这场女子公园赛夺冠的是获得60.09分的19岁选手四十住樱，开心那则以59.04分获得第二名。第三名属于英国选手布朗，分数为56.47分。

开心那在上午的预赛以52.46分暂列第三，夺冠的四十住樱在预赛则以45.98分位列第四。

对于拿到50分的高分进入决赛，开心那希望到时能滑出帅气的动作，再提升自己的水平。

开心那于2008年8月26日在北海道出生，5岁就开始练习滑板，她曾在2018年世界锦标赛拿下第7名，在2019年碗池（公园）滑板赛则排名第3位。

此前，日本13岁小将西矢椛就拿下了女子街式赛的冠军，成为奥运会历史上最年轻的金牌得主之一。男子街式赛的金牌得主则是堀米雄斗。

在奥运会女运动员金牌得主中，年龄最小的是美国跳水选手玛乔丽·格斯特林，她在1936年柏林奥运会上摘下金牌时年仅13岁267天，而西矢椛现年13岁331天。

国际奥委会基本上没有对参赛选手的年纪设下限，不过在个人项目有特别限制，例如跳水选手必须年满14岁，体操选手必须年满16岁，拳击手得18岁以上。