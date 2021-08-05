中国女篮不敌塞尔维亚无缘四强

（东京综合电）中国在昨天（8月4日）举行的东京奥运女篮复赛中，以70比77不敌塞尔维亚，无缘四强。

中国之前在三场小组赛中状态出色，取得全胜佳绩，首战她们以97比55轻取波多黎各，次战以76比74险胜澳大利亚提前出线，末战则以74比62击败比利时抢下小组第一。在八强抽签中，中国抽到塞尔维亚，同半区的另一场复赛由美国对阵澳洲。

昨天之战，中国首节比赛打得有点慢热，以14比16落后。次节两队展开激烈的拉锯战，半场结束时，塞尔维亚以35比33领先。

进入第三节，中国打出了一波进攻潮，以58比49反超进入最后一节比赛，但塞尔维亚在关键时刻表现神勇，连追11分重夺领先优势，最终以七分的优势获胜，进入半决赛。

中国主将李月汝赛后表示，目前的中国队很年轻，一定会重新再来，争取在下届奥运打出更好成绩。她说：“这次有点遗憾，一直以为能带个好的成绩回国，没想到就此止步了。”

中国主教练许利民在总结比赛时表示，失利的原因主要是失误太多和篮板球的劣势。“我们这场比赛有23个失误，对手只有13个，还有对方抢到了16个前场篮板球，比我们多出七个。除此之外，在比赛关键时刻，对方很好地掌控了场上局势。从这三点来看，我们和塞尔维亚相比还是有差距的。”

“不过，面对欧洲冠军队伍，我看到了中国女篮的潜质，看到了队员们未来的希望。我相信中国女篮将来会站在奥运领奖台上的。”

塞尔维亚接下来将与夺金大热门美国争夺决赛资格，美国在另一场八强赛中，以79比55狂胜澳洲。

本届东京奥运女篮另一场半决赛的对垒双方为东道主日本和法国。日本在昨天的复赛中以86比85险胜比利时，法国则以67比64力挫西班牙。