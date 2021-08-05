乒乓球男女团决赛 中国与德国日本争冠

（东京综合电）中国队在昨天（8月4日）的东京奥运乒乓球男女团半决赛中分别战胜对手，今天将与德国和日本争夺金牌。

自乒乓球团体赛在2008年北京奥运会成为正式赛项以来，尽管中国队每一届决赛的对手都不一样，但他们从没让冠军旁落。

中国女队对垒德国队的半决赛昨天上午展开，由陈梦、孙颖莎和王曼昱组成的团队轻松以3比0拿下比赛，顺利晋级决赛。

日本队在前晚以3比0淘汰香港队，自2012年伦敦奥运会后再次取得女团决赛资格。

日本在本届奥运已赢得混双冠军，水谷隼／伊藤美诚上周战胜中国组合许昕／刘诗雯，为该国赢得史上首枚奥运乒乓球金牌。

陈梦昨天受访时表示：“这场比赛我们期盼已久，终于到了决赛。希望我们三人全力以赴，完成好各自任务，打出风格与水平。”

在半决赛被淘汰的德国和香港将在今早的铜牌战争夺第三名。

男团方面，中国在四强赛迎战韩国时以3比0胜出。不过在第三场比赛出场的本届男单冠军马龙遭到对手李相秀的顽强抵抗，激战到第五局才以3比2险胜。

在另一场半决赛中，派年轻球员出战的日本冲击德国老将失败，以2比3败北，无法挺进决赛。这场比赛，18岁小将张本智和屡屡在落后的情况下成功翻盘，打出挽回颜面的两场单打胜利。