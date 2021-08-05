后博尔特时代 德格拉斯200米封王

在昨天东京奥运田径赛场上的压轴战中，加拿大好手德格拉斯力压群雄赢得男子200米金牌。此外，肯尼亚名将鲁迪沙因伤缺阵，但他的两名队友大放异彩，包揽男子800米冠亚军。

（东京综合电）东京奥运昨天（8月4日）结束田径的第六个比赛日。加拿大好手德格拉斯在男子200米决赛中封王，肯尼亚选手则包揽男子800米冠亚军。

作为昨天田径赛场上的压轴战，谁能成为后博尔特时代200米之王是众人的焦点所在。德格拉斯在决赛中以19秒62的成绩力压两名美国好手，摘得桂冠。在创下个人最佳纪录的同时，德格拉斯也缔造了加拿大全国纪录。

贝德纳雷克以19秒68收获银牌，备受看好的短跑名将莱尔斯则以19秒74摘得铜牌，17岁美国短跑天才少年莱顿以19秒93排名第四。

枪响，莱尔斯起步不错，前半程稍稍领先，德格拉斯和贝德纳雷克紧随其后。但进入最后50米，德格拉斯和贝德纳雷克开始发力，先后超越了莱尔斯，而德格拉斯以0.06秒的优势夺得冠军。

男子800米跑 肯尼亚选手大放异彩

他在赛后说：“我一直在等待这一刻，一直在刻苦训练。我对100米决赛（仅赢得铜牌）感到有些失望。我对自己说，‘下一仗一定要去拿一枚金牌’。”

德格拉斯两天前参加了100米角逐，最终以9秒89刷新个人最佳战绩，但只拿到铜牌。

前两届奥运男子800米金牌得主、来自肯尼亚的大卫·鲁迪沙因伤缺席本届奥运，让该项目失去一大看点。

但在昨天的男子800米决赛中，鲁迪沙的两名队友大放异彩，克里尔和罗蒂奇分别以1分45秒06和1分45秒23的成绩冲过终点线，包揽冠亚军。波兰选手多贝克则以1分45秒39摘得铜牌。

出发100米后，曾在2012年伦敦奥运会夺得该项目银牌的博兹瓦纳选手阿莫斯抢到第一位，第二圈前200米则是由澳大利亚的博尔领跑。当比赛来到最后150米时，克里尔在弯道发力，加速实现超越，一直保持到终点。最后100米，罗蒂奇也开始发力，在最后50米超越了多贝克，第二个冲过终点线。

26岁的克里尔赛后张开双臂，似乎是在宣告他已经准备好继承鲁迪沙“800米之王”的衣钵了。

值得一提的是，多贝克的这枚铜牌也是波兰自1980年以来，在奥运男子800米项目中的首枚奖牌。

阿莫斯本场决赛仅取得1分46秒41的成绩，排名从原本的第一落到第八位。