美国小将希德妮再创世界纪录 从师姐手中抢过女400米栏冠军

（东京综合电）长江后浪推前浪，年仅21岁的美国小将希德妮·麦克劳林在昨天（8月4日）上午举行的东京奥运会女子400米栏决赛中不仅力压师姐兼上届冠军达莉拉·穆罕默德夺冠，还以51秒46的成绩打破世界纪录。

比希德妮大整整10岁的达莉拉一开始速度极快，即便在跨过最后一栏后仍处于领先，但希德妮却凭借强大的后劲超越达莉拉夺冠，达莉拉最终以51秒58获得银牌，荷兰选手费姆克·波尔以52秒03收获铜牌。

这是希德妮在短短一个多月内两度刷新世界纪录。在6月27日举行的美国奥运选拔赛中，希德妮以51秒90打破了达莉拉在2019年多哈世锦赛上所创造的52秒16世界纪录，并成为该项目有史以来首名跑进51秒的女将。

昨天在东京国立竞技场上，这名美国小将再度超越自我，将自己保持的世界纪录再提升0.44秒。

希德妮昨早的表现不禁让人联想到前天上午的男子400米栏决赛，因为夺冠的挪威选手瓦霍尔姆同样是打破了由自己不久前刚创造的世界纪录。

尽管只有21岁，希德妮并非第一次参加奥运会。五年前，她以16岁的幼龄，美国田径队自1972年以来最年轻参赛者的身份亮相里约奥运会，可惜无法冲出半决赛，达莉拉最终以53秒13的成绩夺冠，但很明显地，希德妮昨天的成绩远远超越了达莉拉上届夺冠时的成绩。

正所谓名师出高徒，希德妮自去年开始与著名教练杰姬·乔伊娜-克西合作后，取得了显著的进步。在杰姬的牵线下，希德妮甚至有机会和自己的偶像——奥运会六金得主艾丽森·菲利克斯一起训练。

针对夺冠，希德妮在受访时说：“我太高兴了，这是一场很棒的比赛。我非常感恩能代表我的国家参赛并赢得比赛。”

“我在跨过最后一栏前看到达莉拉在我前面，我心想：‘专注于自己’”

“比赛在第七栏后才真正开始。我一心就想着一定要全力以赴。”

达莉拉也跑出生平最佳成绩

虽然卫冕失败，但达莉拉昨天跑出的51秒58却是个人最佳成绩，难怪她一点也不失望，并在赛后受访时说：“每个人一定会问我：‘拿到银牌开心还是不开心？’但我的感受完全不是这样的。我度过了很棒的一年，并以51秒58创造了个人最佳战绩，这简直太棒了。”

“就像男子400栏一样，我们三位（前三名）的成绩放到本届之外的任何一届奥运会都能够夺冠。”

“我为能够作为历史的一部分而感到骄傲，更为我的队友希德妮感到骄傲。”