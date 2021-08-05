东京奥运首现感染群 希腊花游队退赛

（东京路透电）东京奥运会首次出现冠病感染群。由12名成员组成的希腊花样游泳队中已有五人检测呈阳性。东京奥组委昨天（8月4日）宣布，希腊花游队剩余成员都已接受隔离。希腊奥委会也已经在早前宣布，因为有四名运动员确诊，退出本届花样游泳赛。

东京奥组委发言人高谷正哲表示，希腊花样游泳队的其余七名成员都已同意接受隔离，这七人的最新一轮检测结果都呈阴性。此外，所有阳性病例目前都不需要入院接受治疗。

花样游泳双人决赛在昨天举行，希腊组合伊万歌莉娅·帕帕佐戈鲁／伊万歌莉娅·普拉塔诺蒂在8月2日参加了预赛，不过在队内出现病例后，她们没有参加3日的半决赛。希腊奥委会也已在前天宣布，花样游泳队退出之后的团体赛。

高谷正哲说：“想到运动员们的感受，我们非常难过，因为他们为备战奥运会付出了很多，经历了长期艰苦的训练和努力，在如此困难的情况下来到东京参赛。我们祝福他们能够迅速康复。”

东京奥组委昨天宣布，在奥运范围内单日新增29例确诊病例，其中四人是运动员。到昨天为止，奥运范围内累积了322例阳性病例，其中多数是参与奥运主办工作的日本居民。高谷正哲指出，希腊花样游泳队是东京奥运会首次出现冠病感染群。

在奥运会举行的同时，日本冠病疫情持续严峻，尤其是东京都地区。日本过去七天平均单日新增病例超过1万人，其中东京都地区超过3000人。