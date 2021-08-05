创造历史后 变性举重运动员考虑退役

（东京法新电）在登上奥运赛场创造历史之后，43岁的新西兰变性举重运动员劳瑞尔·哈伯德表示会考虑退役。

劳瑞尔本周一（8月2日）在女子87公斤以上级举重决赛中出场，虽然三次抓举都没能举起杠铃，无法在奥运赛场上留下成绩，但劳瑞尔还是创造了历史，成为奥运史上第一位公开承认其变性者身份的参赛运动员。

在女子87公斤以上级赛场上，劳瑞尔的年纪要比竞争对手大出约20岁。以绝对优势夺冠的中国选手李雯雯就只有21岁。劳瑞尔承认，岁月不饶人。

她说：“我年纪已经很大了，老实说很久以前，我的年纪就已经很大了，我在这项运动中的时间差不多到头了。我必须服用非常多消炎药才能坚持下来。所以，现在我应该开始考虑退役了吧，是时候去关注我生命中其他重要事情了。”

对于史上首位参加奥运的变性运动员的身份，劳瑞尔称：“我不知道自己有没有想过要成为一个榜样。我只是希望，我能给后来者一些鼓励。”

劳瑞尔这次参赛引来极大争议，她出生时是男性，在30多岁时才变为女性。批评者认为，这意味着劳瑞尔拥有更多肌肉和更大肺活量，允许她参加女子赛，可能对那些天然的女性运动员们不公平。

国际奥委会目前以睾酮水平确定运动员能否参加女子赛，预计会在东京奥运后推出新条例。劳瑞尔说：“我相信，我们需要的是更多对话。虽然现在已有了规则，但随着人们对变性运动员更加了解，对于我们参加体育的意义更加理解，这些条例毫无疑问会有变化。”