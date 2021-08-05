安东尼签一年合同加盟湖人

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

上赛季，安东尼场均出战24.5分钟，得到13.4分、3.1个篮板和1.5次助攻。（法新社）
上赛季，安东尼场均出战24.5分钟，得到13.4分、3.1个篮板和1.5次助攻。（法新社）

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据美国多家媒体消息，自由球员卡梅隆·安东尼（Carmelo Anthony）和洛杉矶湖人（LA Lakers）达成协议，双方将签署一年合同，薪资不详。

在自由市场开启后，安东尼同时收到湖人和纽约尼克斯（New York Knicks）的邀请，但最终他选择加盟了湖人。

安东尼和詹姆斯（James）的友谊已经近20年，相信这也是他加盟湖人的一个重要原因。两人都在2003年进入NBA，但37岁的安东尼还没有拿到过总冠军戒指，加盟湖人或许是他追求总冠军的好机会。

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