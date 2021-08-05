安东尼签一年合同加盟湖人 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 上赛季，安东尼场均出战24.5分钟，得到13.4分、3.1个篮板和1.5次助攻。（法新社） 字体大小: 小 中 大 据美国多家媒体消息，自由球员卡梅隆·安东尼（Carmelo Anthony）和洛杉矶湖人（LA Lakers）达成协议，双方将签署一年合同，薪资不详。在自由市场开启后，安东尼同时收到湖人和纽约尼克斯（New York Knicks）的邀请，但最终他选择加盟了湖人。安东尼和詹姆斯（James）的友谊已经近20年，相信这也是他加盟湖人的一个重要原因。两人都在2003年进入NBA，但37岁的安东尼还没有拿到过总冠军戒指，加盟湖人或许是他追求总冠军的好机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 詹姆斯 迈阿密热浪 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 安东尼 NBA美国职业篮球赛 创造历史后 变性举重运动员考虑退役 无压力的压力 林升艳受冒充者综合症冲击