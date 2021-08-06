我国本届奥运最后一仗 曾繁铿挑战10米跳台

（东京综合电）2020年东京奥运会即将来到尾声，我国最后一位亮相该赛事的运动员是跳水健将曾繁铿，他将出战男子10米跳台。

这是新加坡史上第一次有选手晋级奥运跳水比赛，另一位选手林升艳前天已结束女子10米跳台项目。

现年24岁的曾繁铿是新加坡首位晋级奥运的跳水选手，他在2019年的亚洲杯跳水赛夺冠并搭上奥运列车。

即将在今天下午进行的预赛中，他是29位参赛选手中唯一的东南亚代表。

在奥运会，每名男选手必须轮跳六个动作，比赛共分成预赛、半决赛和决赛。预赛成绩最好的18名选手进入半决赛，半决赛中成绩最好的12名选手则进入决赛。

新加坡跳水总教练李鹏希望这名弟子能晋级半决赛。

乒乓男团和女子足球

今天决出金牌

世界排名前三的樊振东、许昕和马龙今天将出战乒乓球男团比赛，对手是前一天战胜日本的德国。马龙前天受采访时就表示，不论决赛对手是谁都一样，他们会做好打满五盘的准备，和队友许昕、樊振东不会互相依赖，而是全力以赴去拼。

乒乓球团体项目自2008年起正式成为奥运项目，在过去三届比赛里中国在这项目都实现卫冕。德国队的奥恰洛夫和波尔曾出战2008年的金牌战，当年前者还只是个20岁的小将，13年过去他再次率队晋级决赛挑战中国。

女足决赛方面，赛会黑马加拿大队今早将与里约奥运亚军、瑞典女足争夺冠军。赛前夺冠呼声最高的世界杯冠军美国队在半决赛被加拿大淘汰，只能在铜牌战与澳大利亚争牌。

上届奥运季军得主加拿大这次的晋级之路磕磕绊绊，但小组第二出线后连过强敌巴西和美国取得决赛资格。而瑞典在五年前的奥运败给德国屈居银牌，这次将目光锁定在金牌。加拿大和瑞典过去交手多次，最近10次交手中后者取得4胜3和3负的成绩，虽然稍微占上风，但加拿大队韧性十足，不是个好对付的对手。

上届夺冠的德国无法在2019年法国女足世界杯成为前三支成绩最好的欧洲球队而无缘奥运，他们的缺席给东奥女足争冠局势带来极大的影响。

奥运最大金库来自游泳和田径，但美国今年在这两项的表现却差强人意。游泳以11金收场，田径目前也只有5枚金牌。他们昨天在男子4X100米预赛接力失利，无法取得决赛资格，卫冕冠军女队则顺利晋级。

按照接力比赛规则，每个小组前三名自动取得决赛资格，然后再取成绩最好的两队晋级。美国男队在预赛中仅排名小组第六。

男女4X100米决赛将在今晚展开，预赛总成绩排名第二的中国男队将挑战上届赛会前三名牙买加、日本和加拿大。而中国女队则与里约奥运前三名美国、牙买加和英国同场竞技。

今日新加坡选手与其它赛事赛程

时间 运动项目 选手 小项

14:00 跳水 曾繁铿 男子10米跳台

21:30 田径 － 女子4X100米接力

21:50 田径 － 男子4X100米接力

10:00 足球 － 女子足球金牌战

19:00 足球 － 女子足球铜牌战

10:00 乒乓 － 男团铜牌战

18:30 乒乓 － 男团金牌战

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