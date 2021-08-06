中国男女4X100米接力队 奥运史上首次携手闯入决赛 订户 来自 / 联合早报 文 / 何欣颜 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 中国男子接力队（左）在昨天以预赛第一的成绩勇闯4X100米接力决赛。（路透社） 字体大小: 小 中 大 亚洲队在本届奥运会的径赛项目继续大放异彩，继苏炳添在日前的男子100米飞人大战半决赛以破亚洲纪录的9秒83，成为自1932年洛杉矶奥运会以来，首名勇闯决赛的亚洲选手后，中国男女接力队昨天上午再创佳绩，闯入明晚4X100米接力决赛，东道主日本队也取得男子4X100米接力决赛的入场券。这将是中国与日本男队连续第二届奥运会同时亮相4X100米接力决赛，但中国女队却是时隔21年后再取得决赛资格。与此同时，这也是中国男女队第一次在同届奥运会携手晋级4X100米接力决赛。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 成功复仇澳洲美国男篮顺利晋级决赛 国际奥委会：视疫情变化 北京冬奥会或闭门举行