中国男女4X100米接力队 奥运史上首次携手闯入决赛

亚洲队在本届奥运会的径赛项目继续大放异彩，继苏炳添在日前的男子100米飞人大战半决赛以破亚洲纪录的9秒83，成为自1932年洛杉矶奥运会以来，首名勇闯决赛的亚洲选手后，中国男女接力队昨天上午再创佳绩，闯入明晚4X100米接力决赛，东道主日本队也取得男子4X100米接力决赛的入场券。

这将是中国与日本男队连续第二届奥运会同时亮相4X100米接力决赛，但中国女队却是时隔21年后再取得决赛资格。与此同时，这也是中国男女队第一次在同届奥运会携手晋级4X100米接力决赛。