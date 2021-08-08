肯尼亚女将包揽马拉松冠亚军

（东京路透电）佩雷斯·杰普彻彻昨天在奥运女子马拉松赛结束前的最后一刻超越队友夺冠，肯尼亚在这个项目中展现超强实力，包揽冠亚军。

考虑到东京炎热的天气，这次马拉松赛改在北海道札幌进行。比赛在大约26摄氏度的气温下举行，结果前六名选手都跑出赛季个人最佳成绩，其中佩雷斯以2小时27分20秒斩获金牌，队友布里吉德·科斯盖以2小时27分36秒获得银牌。

美国的莫莉·塞德尔则跑出2小时27分46秒，夺得铜牌。

布里吉德是女子马拉松世界纪录保持者（2小时14分04秒），也是赛前夺冠热门。不过，状态出色的佩雷斯在后程发力，迎头赶上登上了冠军宝座。

这是布里吉德在最近参加的五场马拉松比赛中首次失利，她曾赢得2018年和2019年芝加哥马拉松赛，以及2019年和2020年伦敦马拉松赛冠军。但她昨天挣扎了一段时间，甚至在跑步背心前塞了一个冰袋，以预防炎热天气。

佩雷斯赛后受访时说：“当我进入体育场的时候，我想说，哇，我快成功了，所以加快了速度。我知道我会赢。我非常高兴，因为我们为肯尼亚赢得了第一和第二名……我为我的家人感到高兴，为我的国家肯尼亚对我们的大力支持感到高兴。”

由于担心高温天气给运动员带来不适，昨天的比赛比原定计划时间提早了一小时，于当地时间上午6时开始。

女子马拉松赛在1984年洛杉矶奥运会才被正式列入比赛项目，肯尼亚在过去10届比赛中取得10枚奖牌，其中两枚是金牌。