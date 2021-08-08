险胜法国 美国男篮奥运四连冠

7月23日－8月8日

东京奥运会男篮决赛，美国队以87比82力压法国，成功夺下金牌，完成自2008年北京奥运会四连霸，与此同时，其他国家队也证明了他们有能力对抗美国的篮球霸权。

自从1992年梦之队开始统治奥运男篮项目，每次奥运，美国队都是热门，直到2004年阿根廷给了美国当头棒喝，世界篮球的格局才有了变化。

这次美国奥运男篮似乎更不同于以往，他们相当低调，名帅波波维奇（Popovich）始终强调对手实力不输美国。尽管最后战胜法国夺得金牌，但一如利拉德（Lillard）赛后说的，不是把杜兰特（Durant）、利拉德几个超级球星凑起来就可以天下无敌。杜兰特曾效力过两支超级球队，在美国职业篮球赛（NBA）的大混战中未必能夺冠，肯定也明白其中道理。

美国队这次决赛的对手法国，在奥运男篮小组揭幕战就曾打败美国队，来者不善。利拉德强调，对手不仅有球员在NBA打拼，更是合作多时，默契十足。

昨天上午的金牌战，美国以87比82战胜法国，比分相当接近。利拉德说的默契，从战局来看的确如此，美国队多数单打独斗，杜兰特和塔图姆（Tatum）两大得分手都是如此，胯下运球急停跳投，他们艺高人胆大，手感无与伦比，但如果你欣赏的是团队篮球，那么法国比较多可取之处，美国队要到下半场才比较能送出穿透性的球。

法国队一开就取得10比4的领先，但美国队在杜兰特的飙分秀下，上半场以44比39逆转局势。

杜兰特上半场就得了21分。杜���特在赛后记者会上表示，美国队经历了不少波澜，“我们在这次赛会中输了一场比赛，之前也输了两场热身赛。我们也碰上不寻常的冠病疫情，也有球员打完NBA总决赛后才来到这里。我们一路熬过来了。这次真的很不一样，很高兴我们能完成任务。”

杜兰特也是2012年伦敦奥运、2016年里约奥运美国男篮金牌队伍的一员。这次他以队长的身份帮助球队赢得金牌。

虽然美国大部分时间保持领先，但法国队不断缩小分差，最后关头还一度趁美国队不备，把比分拉到82比85，可惜为时已晚。杜兰特全场取得29分，替补席上的杀手塔图姆贡献19分。

法国队方面，效力NBA球队的戈贝尔（Gobert）与福尼尔（Fournier）各贡献16分。法国拥有高度优势，比赛初阶段不断喂球给油漆区的戈贝尔，后者扣篮拿下不少分，但一上罚球线就坏事，这也让法国的战情急转直下。

其实美国队这次还有一名夺冠功臣，才刚为密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）赢得NBA总冠军的霍乐迪（Holiday）一到日本与球队配合，就展现其稳健的攻防实力。

一个夏天揽下总冠军与奥运金牌，霍乐迪赛后表示不可思议。

霍乐迪与公鹿队友米德尔顿（Middleton）、总决赛的对手布克（Booker）在奥运首战对垒法国的清晨才抵达日本，晚上马上应战。

霍乐迪在混合采访区受访时说：“第一场对垒法国，输给他们，然后一路挺进，再于金牌战与他们碰头，我不知道该怎么说，真是一个不可思议的夏天。”这时塔图姆走了过来，热情揽着霍乐迪的肩膀说：“他是超级冠军，你知道吗，超级冠军。”惹得大家大笑。

挺过奥运的考验，这批NBA球星们终于可以放声大笑。

其实在NBA，非美国球员的表现是越来越好，过去三个赛季的常规赛最有价值球员（MVP）都不是美国人，两届MVP安特托孔波（Antetokounmpo）来自希腊，过去赛季的MVP约基奇（Jokic）则是塞尔维亚人。

这次美国队低空飞过，惊险夺得冠军，下次他们将遭遇更大的挑战。