东京奥运会

东奥夺金铜牌创高峰 日本男乒乓球员水谷隼因眼疾退役

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来自 / 联合早报

文 /
符祝慧

发布 / 2021年8月8日 5:00 AM

本次东京奥运会混双冠军水谷隼透露，眼疾是导致他必须远离乒乓的原因。（法新社）
本次东京奥运会混双冠军水谷隼透露，眼疾是导致他必须远离乒乓的原因。（法新社）

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在乒乓混双项目为日本夺得金牌的水谷隼（32岁）昨日对外宣布告别球坛。消息放出时，一些人以为他是要急流勇退，但事实并非如此。热爱乒乓球的他，昨日的告白是因为苦于眼疾，导致他身不由己。报道也透露，他的视力衰退，有时连乒乓球都看不见。

水谷隼在本届东奥会表现出色，不仅在混双决赛赢了中国组合，夺得日本乒乓队梦寐以求的首金，且在男团赛中打败韩国，抱了一个铜牌。宣布退役的水谷隼昨日称，“东奥会的举办，赋予他的是乒乓生涯的高峰。如果本届奥运不是在东京举办，那么2016年是他的最后一次”。

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