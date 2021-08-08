东京奥运会 东奥夺金铜牌创高峰 日本男乒乓球员水谷隼因眼疾退役 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 发布 / 2021年8月8日 5:00 AM 本次东京奥运会混双冠军水谷隼透露，眼疾是导致他必须远离乒乓的原因。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在乒乓混双项目为日本夺得金牌的水谷隼（32岁）昨日对外宣布告别球坛。消息放出时，一些人以为他是要急流勇退，但事实并非如此。热爱乒乓球的他，昨日的告白是因为苦于眼疾，导致他身不由己。报道也透露，他的视力衰退，有时连乒乓球都看不见。水谷隼在本届东奥会表现出色，不仅在混双决赛赢了中国组合，夺得日本乒乓队梦寐以求的首金，且在男团赛中打败韩国，抱了一个铜牌。宣布退役的水谷隼昨日称，“东奥会的举办，赋予他的是乒乓生涯的高峰。如果本届奥运不是在东京举办，那么2016年是他的最后一次”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 水谷隼 东京奥运会 乒乓 日本 林书豪感染冠病正接受隔离 曼市不想引进 梅西将加盟巴黎圣日耳曼