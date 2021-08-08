东奥夺金铜牌创高峰 日本男乒乓球员水谷隼因眼疾退役

在乒乓混双项目为日本夺得金牌的水谷隼（32岁）昨日对外宣布告别球坛。消息放出时，一些人以为他是要急流勇退，但事实并非如此。热爱乒乓球的他，昨日的告白是因为苦于眼疾，导致他身不由己。报道也透露，他的视力衰退，有时连乒乓球都看不见。

水谷隼在本届东奥会表现出色，不仅在混双决赛赢了中国组合，夺得日本乒乓队梦寐以求的首金，且在男团赛中打败韩国，抱了一个铜牌。宣布退役的水谷隼昨日称，“东奥会的举办，赋予他的是乒乓生涯的高峰。如果本届奥运不是在东京举办，那么2016年是他的最后一次”。