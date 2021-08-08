加时力挫西班牙队 巴西成功捍卫男足金牌

（东京综合电）凭借候补球员马尔科姆(Malcom)的进球，巴西足球队在昨晚的东京奥运会男子足球决赛上，经加时后以2比1力挫西班牙，成功捍卫五年前在里约奥运会夺得的男足金牌。

两队在正赛时间踢成1比1平局，巴西前锋理查利森（Richardlison）在球赛第38分钟主罚罚球失手，另一名前锋库尼亚（Cunha）在上半场伤停补时第二分钟拔下头筹，为巴西队建立1比0的优势。西班牙前锋奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）在球赛第61分钟将比分扳平。

两队随后都无法再取得进球，比赛进入加时赛。加时赛第108分钟，马尔科姆在接获队友安托尼（Antony）的斜线长传后，突破西班牙的防守下，为巴西队攻入致胜的一球，摘下金牌。

其实从球员的挑选上可以看出西班牙相当重视这次的奥运会，球队中有六名成员刚代表西班牙参加了2020年欧洲足球锦标赛，并成功踢入半决赛。门将西蒙（Simon）、后卫埃里克·加西亚（Eric Garcia）、中卫帕乌·托雷斯（Pau Torres）、中场佩德里（Pedri）与奥尔莫（Olmo）和前锋奥亚萨瓦尔都在踢完欧锦赛后，马不停蹄飞赴东京，度过了忙碌的夏季，可惜最终未能为球队赢下一枚金牌。

这是西班牙足球队第三次踢入奥运男足决赛，他们在1992年的巴塞罗那奥运会成功夺得金牌，2000年悉尼奥运会则因为在点球大战上不敌喀麦隆，屈居银牌。