史上最具挑战的奥运之旅 “迟到的”东京奥运圆满闭幕

经过了17天的精彩赛事，东京奥运会昨天闭幕。如同开幕式和绝大多数赛事一样，闭幕式也是在没有观众的情况下举行。不过相比于气氛略显凝重的开幕式，闭幕式的整体气氛还算欢快，主办方与运动员们共同庆祝他们所取得的辉煌成绩，也庆祝在疫情的重压下，东京奥运会克服重重困难，顺利举办。

作为2024年奥运主办城市的代表，法国巴黎市长安娜·伊达尔戈从东京都知事小池百合子和国际奥委会主席巴赫手中接过奥运会会旗。受疫情影响，巴黎并没有在东京现场举办巴黎八分钟环节，而是在巴黎埃菲尔铁塔下举办大规模集会，通过视频的方式与东京现场互动，这又是疫情造就的奥运历史首次。

国际奥委会主席巴赫表示，（东京奥运）是“历史上最具挑战的奥运之旅”。他说：“（这届奥运会）给了我们信心，给了我们对于未来的信念。”

疫情之下，运动员们在过去17天仍然留下了一个个精彩的画面，突破着一个个惊人的纪录，书写着一个个伟大的传奇，象征着人类在危机下的韧性、勇气以及能力。

美国在东京奥运最后一日反超中国，再次称霸奥运奖牌榜。中国的金牌数则追平伦敦奥运，取得在客场奥运的最佳成绩。新加坡代表团本届比赛没能收获奖牌，是自2004年雅典奥运会以来的首次。但正如文化、社区及青年部长唐振辉在约瑟林卫冕失利后所写的：2024年巴黎奥运会的征程要从现在开始。

成功举办奥运会后，日本还将继续举办残奥会。东京残奥会将在本月24日开幕，但东京仍处疫情高峰，如何举办仍是一大疑问。