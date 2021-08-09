基普乔格成功卫冕 奥运男子马拉松金牌

（东京综合电）世界纪录保持者、肯尼亚“长气袋”基普乔格在昨天（8月8日）上午举行的男子马拉松赛中一路领先，以2小时08分38秒的成绩成功卫冕，拿下本届东京奥运田径赛的最后一枚金牌。

荷兰的纳吉耶以2小时09分58秒获得亚军，比利时的巴希尔·阿布迪赢得铜牌，成绩为2小时10分00秒。

36岁的基普乔格成为奥运史上第三位连续两届赢得男子马拉松赛金牌的选手，在这之前，只有埃塞尔比亚的阿贝贝（1960年和1964年）和德国的希尔平斯基（1976年和1980年）曾完成这项壮举。

基普乔格在2018年柏林马拉松赛，以2小时01分39秒创下世界纪录。2019年10月，他在奥地利维也纳举行的“1:59挑战赛”以1小时59分40秒完赛，成为人类史上首位跑进2小时的马拉松运动员。不过，由于不是正式比赛，这项纪录并不被国际田总承认。

基普乔格昨天赛后说：“能连续两届奥运夺得这枚金牌，我觉得自己已在这项运动留下了辉煌的纪录。我很高兴，无法形容自己现在的心情，奥运去年无法举行，今年我终于做到了。”

这次奥运马拉松赛因为主办当局考虑到东京炎热的天气，改在北海道札幌进行。昨天清晨的比赛在大约27摄氏度的气温下举行，基普乔格全程没有受到太大的挑战，轻易夺冠。