战胜东道主日本 美国女篮奥运七连冠

（东京综合电）美国在昨天（8月8日）举行的东京奥运女篮决赛中，以90比75战胜东道主日本，完成奥运七连冠霸业。日本尽管落败，但已创造了球队在奥运史上的最佳成绩。

美国女篮在奥运可说是战无不胜，自1992年巴塞罗那奥运会以来，在这项赛事中已保持了55场连胜纪录。格丽娜昨天拿下30分、5个篮板和2次助攻，是美国表现最佳的球员。日本方面，高田真希得到全队最高的17分，本桥菜子投进四个三分球，进账16分、5个篮板和4次助攻。

这场决赛，美国一开始便迅速进入比赛节奏，很快建立了14比5的优势。首节战罢，该队以23比14领先，格丽娜单节拿下10分和4个篮板。

次节，日本在三分线外频频有所斩获，但在球员身高方面处于劣势，防守十分被动。上半场结束时，美国以50比39领先，奠定胜利基础。下半场美国稳扎稳打，继续牢牢控制战局，最终以15分优势获得胜利。整场比赛，该队在助攻方面以28比16占优，封挡则以12比0完全碾压对手。

格丽娜赛后说：“能够完成七连冠霸业，真的很神奇，这显示了美国篮球运动在世界上的统治地位。我们接下来必须将这个优势保持下去，在三年后到巴黎再次拿下冠军。”

为美国贡献19分、7个篮板、5次助攻和5次封挡的阿贾·威尔逊则说：“过去30年，一代又一代的美国女篮球员为保住这枚金牌付出了巨大努力，做出了巨大牺牲。要为这支球队效力很不容易，因为球员所面对的压力是外人无法想象的，但我们还是能找到方法，一次又一次地赢得这个冠军。”

美国这次在男篮和女篮赛中都成功卫冕，前天的决赛男篮以87比82力挫法国，取得四连冠。