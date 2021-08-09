奥运奖牌争霸美国最后一天险胜中国

奥运奖牌榜上的中美争霸持续到了最后一天。虽然中国在奖牌榜上几乎是从第一天就持续领先，但随着赛程贯穿整届赛会的团体球类项目进入决赛阶段，美国体育还是发挥出了他们在全面性上的优势。

得益于主要对手连环大撞车，美国脚踏车好车詹妮弗·瓦伦丁略有些幸运地赢得场地脚踏车女子全能赛金牌。再加上女篮和女排金牌，美国在东京奥运最后一天反超中国，以39枚金牌的成绩称霸荣誉榜。中国则以38枚金牌，追平了伦敦奥运，是非主场奥运获金牌数最多的一届。

奥运奖牌榜上的中美争霸持续到了最后一天。虽然中国在奖牌榜上几乎是从第一天就持续领先，但随着赛程贯穿整届赛会的团体球类项目进入决赛阶段，美国体育还是发挥出了他们在全面性上的优势。

中国须在更多项目突破

美国本届的39枚金牌中，有三枚来自篮球（男篮、女篮、3人女篮），两枚来自排球（女排和女子沙滩排球），一枚来自女子水球，单单在团体球类项目中，美国就赢得了六枚金牌。而中国在团体球类项目中没有获得金牌，只有3人女篮获得一枚铜牌。团体球类项目的强势，使得美国得以克服本届在田径和游泳中的相对颓势。

从金牌分布来看，中国在13个大项中获得金牌，美国在14个大项获得金牌，差距并不明显。不过中国的金牌来源更加集中，垄断性也更强。跳水中国在全部八个小项中获得七枚金牌，举重允许每个代表团参加至多八个小项，中国获得七枚金牌。乒乓球中国在五个小项中赢得四枚金牌。在这三个优势大项中，中国一共赢得18枚金牌，几乎占了全部金牌数的一半。

相比之下，美国获得最多金牌数的大项还是在游泳和田径，不过这同时也是奥运会中金牌数最多的两个大项。游泳一共37枚金牌，美国获得11枚，田径一共49枚金牌，美国获得7枚。相比于2016年奥运会游泳16枚、田径13枚金牌的表现大幅下降。可是另一方面，美国本届得到10枚游泳银牌，12枚田径银牌，这意味着，他们在这两个大项中的夺牌潜力仍旧很大。

日本强势难以持续

因此，中国如果想三年后在巴黎奥运会荣誉榜上赶超美国，成为金牌第一大国，其在优势项目上继续发掘的空间已经不大，必须要在更多项目上取得突破，突破口很可能是金牌数众多的格斗类项目。

中国本次没有获得一块格斗类金牌，但在摔跤获得两银两铜、拳击获得两枚银牌、空手道一银一铜、跆拳道一枚铜牌。夺金潜力不小。

东道主日本则以27枚金牌的成绩完赛，虽然是历史最佳成绩，但距离美中两强差距不小。日本的金牌集中于柔道（9枚）、摔跤（5枚）以及新设立的滑板（3枚）项目，在其他金牌大项中，日本没有表现出足够的竞争力。

预计到下届奥运会中，日本将很难留在三甲行列。