东京疫情严峻 日本思索残奥如何举办

日本的疫情日趋严峻，24日将举办的残奥会的命运成为焦点。日本首相菅义伟谈话中表示疫情将决定一切。东京女知事小池百合子则清楚表明，“办是一定要办，重要的是以什么方式主办最安全？”

东京奥运会因为疫情，成为史上首个空场主办的奥运会，有97%赛事没观众。眼下，日本新一波疫情蔓延情况，相比东京奥运开幕前更为严重。东京都内的确诊人数已破5000起，日本全国1万5000起。由于比赛场馆集中的东京、千叶、琦玉以及神奈川都属冠病高危地带，日本舆论十分担心，这残奥赛的风险太大。

日本专家们还预测，在残奥举办之际，日本土疫情还可能进一步升温。残奥选手里，存有呼吸困难者，如果有人确诊的话，重症转化率较高。

日首相菅义伟在被问及残奥举办时持慎重态度，他表示，“一切都必须看疫情走向而定。”他也表示，会尽快与东京、日奥组委、国残奥会和国际奥委会召开五方会谈，探讨有关残奥举办的事宜。

在东奥会的17天里，奥运泡泡内的疫情掌控是外界的一大关注点。日委会昨日报告泡泡内的累计确诊病例是430起。日委会主席桥本圣子在记者会上也报告，“有19个选手因为确诊而无法参赛。”在这之前，国奥委会主席巴赫对奥运的疫情掌控做出正面评价。确诊数据，比一般低，入境检测中的确诊率是0.08%，比赛期间的检测呈阳性的是0.02%。

据悉，日本国内目前有声音认为，如果残奥可以让观众入场的话，更能给予世人勇气。日本残奥代表团团长河合纯一就有此想法，他提出，“如果不让一般的观众入场，也希望开放给小学和中学生进场观赛。”

东京女知事小池百合子昨日指出，“总的来说，东奥在疫情控制上是没问题，我们也相信残奥能带给人们光明。但以什么方式举办并非日本说了算，必须与国际奥委会等组织商讨才行。”

（记者是《联合早报》东京特派员）