网队以近2亿美元与杜兰特续约四年

（布鲁克林综合电）美国职业篮球赛（NBA）球队布鲁克林网（Brooklyn Nets）昨天宣布，与球星杜兰特（Durant）正式续约四年，合约总值1亿9800万美元（约2亿6700万新元，下同，1美元兑1.35新元），将从2022-23赛季开始生效。

据美国媒体报道，杜兰特新合约的年薪分别为2022-23赛季4414万美元、2023-24赛季4764万美元、2024-25赛季5117万美元和2025-26赛季5470万美元。

网队中国老板蔡崇信在发表的声明中说：“我们都知道他（杜兰特）是怎样的球员，他将在布鲁克林建立伟业，成为历史上最伟大的球员之一。杜兰特能继续在这里征战多几个赛季，球会所有人都非常兴奋。”

网队总经理马克斯（Marks）则说：“凯文（杜兰特）是卓越的天才，他将继续推动球队和篮球运动向全球发展。凯文在场上和场下的影响力是巨大的，我们将与他一起继续迈向NBA总冠军的目标。”

将在下个月庆祝33岁生日的杜兰特上赛季在常规赛中代表网队出战35场比赛，场均获得26.9分和7.1个篮板，投篮命中率高达53.7%。进入季后赛，杜兰特在12场比赛中场均贡献34.3分和9.3个篮板，表现令人激赏。

杜兰特也参加了刚结束的东京奥运会，率领美国男篮完成四连霸，同时当选赛会最佳球员，并入选奥运男篮最佳阵容。