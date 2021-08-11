昨飞抵巴黎 梅西加盟PSG签两年合约

（巴黎综合电）阿根廷球星梅西（Messi）昨天（8月10日）下午从巴塞罗那飞往巴黎，与法甲球会巴黎圣日耳曼（PSG）签下两年合约，并有再续约一年的选项。

据媒体报道，梅西在圣日耳曼的年薪为2500万欧元（约3975万新元，下同，1欧元兑1.59新元），此外他每年的比赛奖金有可能达到1000万欧元。与在巴塞罗那（Barcelona）最后的合约相比，梅西在圣日耳曼的年薪已减了一半。

现年34岁的梅西在13岁时，就加入了巴塞青训营。他与巴塞的合约今年6月底到期，双方虽然都有续约的意愿，而梅西也愿意减薪一半，但因为冠状病毒的缘故，巴塞球会负债超过10亿欧元。就算梅西降薪，巴塞的球员总薪金仍超出西甲联盟的规定，因此西甲联盟拒绝批准梅西与巴塞的新合同。

梅西在星期日于巴塞主场诺坎普召开记者会，含泪告别这个他效力了21年的球会。他当时说：“我整个人生都在这里度过，所以要做出离队决定是很困难的。巴塞球会有意留下我，这也是我们最希望发生的事情。这里是我的家，但今天我却要向这里的一切说再见。13岁时我已经在这里了，21年后我竟然要与妻子和三个孩子一同离开，我实在说不出话来。”

梅西昨天下午带着家人离开巴塞罗那，在加盟圣日耳曼后，他将与巴塞前队友内马尔（Neymar）再次合作，两人与法国前锋姆巴佩（Mbappe）将组成前线黄金阵容。

作为六届金球奖得主，梅西共为巴塞取得682个进球，助该队赢得10个西甲联赛冠军和四个欧洲冠军联赛锦标。

梅西的到来，已使圣日耳曼成为下赛季欧冠赛夺冠最大热门。在圣日耳曼队史上，他们从未赢过这个欧洲球会最顶级赛事的冠军。